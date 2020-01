MLB suspende por un año a manager y gerente de Astros. Las Grandes Ligas dieron a conocer los resultados de la investigación en torno al uso ilegal de tecnología por parte de los Astros de Houston durante los partidos, así como los castigos para los involucrados. El gerente del equipo, Jeff Luhnow, y el manager, A.J. Hinch, fueron suspendidos por toda la temporada 2020 por su participación en este esquema.

BREAKING: Houston Astros GM Jeff Luhnow and manager AJ Hinch have been suspended for one year after an MLB investigation found the team used technology to cheat during its World Series-winning 2017 season, sources familiar with the punishment tell ESPN.

Del mismo, la franquicia fue despojada de sus dos primeras selecciones colegiales de los Draft 2020 y 2021. Además, el equipo tendrá que pagar una multa de cinco millones de dólares, la cifra más alta estipulada dentro del reglamento de las Grandes Ligas.

Adicionalmente, el ex asistente del gerente general, Brandon Taubman, quien fuera despedido por el club en octubre debido a unos comentarios insensibles dirigidos a un grupo de reporteras dentro de las clubhouse de los Astros, ha sido suspendido por un año. Taubman, que actualmente se encuentra desempleado, no podrá trabajar en actividades relacionadas al beisbol profesional durante este periodo de tiempo.

“Encuentro la conducta de los Astros, y de su ejecutivo de operaciones de beisbol, meritorias de una sanción significativa. Baso este veredicto en el hecho de que el los ejecutivos de operaciones de beisbol del equipo fueron notificados expresamente en septiembre de 2017 de que los haría responsables por violar nuestras políticas en torno al robo de señales, y esos individuos no tomaron acciones para asegurarse que los jugadores y miembros del staff del equipo cumplieran con esas políticas durante la postemporada de 2017 y la temporada regular de 2018”, expresó el Comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, en una parte de su reporte sobre los hallazgos de la investigación.

Even though Astros manager AJ Hinch disagreed with the use of video — going so far as to damage a monitor used in the scheme multiple times to show his disapproval — he was still suspended for a year. pic.twitter.com/kg0feY9oQC

“La conducta descrita aquí ha causado que los aficionados, jugadores, directivos de otros equipos de Grandes Ligas, miembros de la prensa cuestionen la integridad de los juegos en los que los Astros participaron, Y aunque es imposible determinar si la conducta realmente impactó los resultados en el campo, la percepción de algunos es que sí causó daños al juego”, agregó Manfred.

Las Grandes Ligas comenzaron a investigar un posible esquema realizado por Houston para robar señales de otros equipos con la ayuda de equipo tecnológico el pasado mes de noviembre, después de que fuera publicada una historia en el portal ‘The Athletic’ sobre este asunto.

El ex lanzador de los Astros, Mike Fiers, confirmó a ‘The Athletic’ que el equipo hacía uso de la tecnología para robar señales. El pitcher fue parte de la plantilla que conquistó la Serie Mundial en 2017, año en el que Houston habría comenzado con estas prácticas.

The Houston Astros will not vacate their 2017 World Series championship but that title will forever be tainted and saddled with an asterisk larger than the one tied to any player connected with steroids.

Fiers aseguró que el equipo usaba una cámara ubicada en el jardín para detectar las señales intercambiadas entre los lanzadores y receptores de sus contrincantes. Estas eran transmitidas a los bateadores a través del sonido de un bote de basura, el cual era golpeado en un área entre el dugout y el clubhouse de Houston, de manera que supieran que lanzamientos venían.

This afternoon’s press conference will be streamed live on Twitter, Facebook and https://t.co/yJVJuia5FX . pic.twitter.com/4qoUKtDP16

Las Grandes Ligas abrieron una nueva investigación la semana pasada tras la publicación de un nuevo reportaje de ‘The Athletic’ en el que los Medias Rojas de Boston son señalados de realizar las mismas prácticas durante la campaña de 2018, cuando ganaron la Serie Mundial.

Hasta el momento, el Comisionado no ha disciplinado al manager de Boston, Alex Cora, quien fungió como asistente de banca para A.J. Hinch durante la temporada de 2017. Un año después, el entrenador boricua tomó las riendas de los Medias Rojas y según lo informado por ‘The Athletic’ habría implementado un esquema similar al utilizado en Houston para robar las señales de los rivales.

No players were disciplined by Major League Baseball in the Astros' investigation. While Mets manager Carlos Beltran was part of it, he was a player at the time and thus was not suspended.

Discipline for Red Sox manager Alex Cora is coming. It is going to be harsh, per sources.

— Jeff Passan (@JeffPassan) January 13, 2020