MLB suspende juegos de los Marlines por el resto de la semana. Las Grandes Ligas determinaron suspender todos los partidos de los Marlines de Miami de esta semana, ante el brote de COVID-19 que afecta al equipo. A través de un comunicado de prensa, la MLB informó que en estos momentos la novena floridana debe concentrarse en ayudar a sus jugadores y realizar un plan para poder reanudar sus actividades la próxima semana.

“ (Creemos que) es más prudente permitir que los Marlins se concentren en brindar atención a sus jugadores y planificar sus operaciones de béisbol, para una reanudación a principios de la próxima semana”, indicó la MLB.

Este anuncio se da unas horas después de que se filtrara en la prensa que los jugadores de los Nacionales de Washington votaron por no viajar a Miami, Florida para medirse el fin de semana ante los Marlines. De acuerdo a los últimos reportes, 17 integrantes de la novena de Miami fueron contagiados de coronavirus.

Los Marlines debían jugar una serie de cuatro partidos, dos como local y dos de visitante, ante los Orioles de Baltimore entre el lunes y el jueves. Asimismo, entre viernes y domingo debían recibir en el Marlins Park a los actuales campeones de la Serie Mundial.

Breaking: A majority of Washington Nationals players have voted against traveling to Miami for this weekend's three-game series against the Marlins, according to ESPN and multiple reports, first reported by The Athletic. pic.twitter.com/MMOSgTnhlV

— SportsCenter (@SportsCenter) July 28, 2020