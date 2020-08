MLB suspende juego entre Milwaukee y Cincinnati por protestas. Las Grandes Ligas pospusieron el juego de esta noche entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati, en medio de las protestas sociales que comenzaron en la NBA con los Bucks de Milwaukee por el ataque policial que vivió Jacob Blake, un hombre afroamericano, el pasado domingo en la ciudad de Kenosha.

Brewers players are meeting in 10 minutes to discuss the status of their game against the Reds tonight. — Adam McCalvy (@AdamMcCalvy) August 26, 2020

El encuentro, que se iba a disputar en el estadio Miller Park (en la ciudad de Milwaukee), se encuentra como “pospuesto” en la página de la MLB, sin embargo, hasta el momento no hay un posicionamiento oficial por parte de la Liga.

JUST IN: The Milwaukee Brewers postponed a game against the Cincinnati Reds not long after the Milwaukee Bucks boycotted their own playoff game in protest of the police shooting of Jacob Blake. https://t.co/d5LubWh3rs — HuffPost (@HuffPost) August 26, 2020

Desde hace algunas horas, varios reporteros que cubren a la Gran Carpa adelantaron que los peloteros de los Cerveceros y de los Rojos discutían la posibilidad de no llevar a cabo su compromiso, como parte de las manifestaciones que comenzaron desde el viernes en el estado de Wisconsin por el atroz ataque a manos de la policía contra Blake.

MLB suspende juego entre Milwaukee y Cincinnati por protestas tras el ataque en Kenosa, Wisconsin a Jacob Blake

“Es más que un deporte. Este es un momento en el que realmente no debemos quedarnos callados y fortalecer nuestras voces”, expresó Josh Hader, cerrado de Milwaukee, entrevista tras conocer la decisión de no jugar de los Bucks en la NBA.

Milwaukee #Brewers closer Josh Harder on the #Bucks boycott: "It's a tremendous stand. …We have to bring light to this situation that we have, it's a big thing.'' It's unknown, he said, whether the #Brewers will play their game tonight vs. the #Reds. — Bob Nightengale (@BNightengale) August 26, 2020

De acuerdo a Jeff Passan, reportero de ESPN, los Marineros de Seattle también analizarían no jugar el día de hoy ante los Padres de San Diego. Los Marineros son el equipo con más peloteros afroamericanos en toda la MLB.

Holy crap. The Milwaukee Brewers and Cincinnati Reds have cancelled their game tonight in protest of the police shooting of Jacob Blake. To have this movement enter the world of baseball is like seeing a rock smash through a tank. It's damn near unfathomable. — Dave Zirin (@EdgeofSports) August 26, 2020

Los Bucks decidieron no jugar el quinto juego de la serie de la primera ronda de los playoffs ante Orlando, tras el ataque del que fue víctima Jacob Blake. La NBA determinó suspender toda la jornada de este miércoles, ante la inminente unión del resto de los equipos a esta protesta que pone énfasis en el racismo y la discriminación que viven día a día las personas afroamericanas en los Estados Unidos.

