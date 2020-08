MLB suspende juego entre Cardenales y Cerveceros. Las Grandes Ligas dieron a conocer que el partido de esta tarde entre los Cardenales de San Luis y Cerveceros de Milwaukee fue suspendido, debido a los nuevos casos de COVID-19 detectados en los Cardenales. De acuerdo a ESPN, la doble cartelera que tenían programada ambos equipos para el domingo fue pospuesta por esta situación.

#Béisbol | Cardinals vs Brewers se habría pospuesto por cuatro nuevos contagios https://t.co/YvW4nwoWEe pic.twitter.com/z3wwc7YWbn — Diario de Tabasco (@DiarioDeTabasco) August 1, 2020

La MLB informó que tras realizar exámenes rápidos de coronavirus a los Cardenales se encontró un resultado positivo en un tercer jugador, sin embargo, expresó que esperará los resultados de las pruebas PCR para conocer con mayor seguridad el número de contagios al interior de la novena.

No surprise, but both ends of the scheduled Cardinals-Brewers doubleheader Sunday have officially been postponed, sources tell ESPN. — Jeff Passan (@JeffPassan) August 1, 2020

El día de ayer, se conoció que dos jugadores de San Luis habían contraído COVID-19 y por ese motivo fue suspendido el primer encuentro de la serie ante Milwaukee. Este sábado, se reportaron cuatro casos nuevos en el equipo, pero solamente uno correspondería a un pelotero. Las Grandes Ligas habían informado el viernes que el partido que no se celebró ese día se iba a reponer el domingo y formaría parte de una doble jornada.

Amid the new St. Louis positive tests for COVID-19, today’s Cardinals-Brewers game has been postponed, a source tells ESPN, confirming the @JonHeyman report. — Jeff Passan (@JeffPassan) August 1, 2020

Asimismo, MLB confirmó que los Yankees de Nueva York y los Phillies de Philadelphia repondrán los cuatro juegos que no pudieron celebrar esta semana; después de que los Phillies fueran confinados por exponerse al virus SARS-CoV-2, al medirse en el inicio de la campaña a los Marlines de Miami.

La serie comenzará el lunes y martes en el Yankees Stadium y continuará el miércoles y jueves en el Citizens Bank Field. Esta reprogramación afecta el comienzo de la serie entre Nueva York y las Rayas de Tampa Bay; que dará inicio el jueves 6 de agosto, por lo que ese partido se disputará el sábado 8 de agosto, en una doble función en el Tropicana Field.

Brewers' home opener postponed a second time by more positive COVID-19 tests for Cardinals https://t.co/yBD6IivEO2 — Erick Fernandez (@ErickFernandez) August 1, 2020

Por último, los Marlines y los Orioles de Baltimore celebrarán los cuatro compromisos que no pudieron disputar esta semana entre el martes 4 de agosto y el jueves 6 de agosto. Todos los cotejos se realizarán en Camden Yards, casa de los Orioles, pero en dos de ellos fungirá como local Miami.

Las series entre Phillies vs Marlines y Yankees vs Orioles se vieron afectadas por estos cambios, pero Grandes Ligas confirmaron que más adelanta se conocerá la nueva fecha de estos juegos.

