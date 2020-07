MLB suspende juego entre Cardenales y Cerveceros por COVID-19. Las Grandes Ligas anunciaron este viernes que el inicio de la serie entre los Cardenales de San Luis y los Cerveceros de Milwaukee fue pospuesto, tras conocer que dos jugadores de los Cardenales arrojaron un resultado positivo en las pruebas de detección de COVID-19. El partido se repondrá el domingo 2 de agosto y formará parte de una doble cartelera.

La MLB determinó no celebrar hoy el encuentro entre estas novenas, con la firme intención de esperar los resultados de los tests a los que se sometió el resto del equipo. De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por San Luis, los jugadores y los entrenadores fueron comenzaron un proceso de aislamiento en el hotel en el que se encuentran alojados en Milwaukee, Wisconsin.

La serie entre Cardenales y Cerveceros daría inicio el sábado a las 18:10 horas (centro de México) y el domingo se disputaría una doble tanda de encuentros a partir de las 13:10 horas. Esta será la primera vez que Milwaukee juegue en su estadio en la actual temporada.

Debido a los contagios por COVID-19, las Grandes Ligas determinaron suspender toda la actividad de esta semana de los Marlines de Miami, tras revelar que hay 20 casos confirmados en el equipo. Asimismo, no permitió que los Phillies de Philadelphia, que abrió la campaña ante Miami, jugaran partidos esta semana y el día de ayer suspendió su serie ante los Azulejos de Toronto, después de detectar dos contagios en sus filas.

Would mean Nationals, Marlins, Blue Jays, Phillies, Brewers and Cardinals games are all postponed due to COVID-19 tonight. 20% of the league https://t.co/IIf84mawkW

— Ben Nicholson-Smith (@bnicholsonsmith) July 31, 2020