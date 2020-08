MLB suspende juego entre Atléticos y Astros por COVID-19. La mañana de este domingo, las Grandes Ligas informaron la suspensión del último juego de la serie entre los Atléticos de Oakland y los Astros de Houston, tras confirmarse un caso positivo de COVID-19 en los A’s. El anuncio se hizo a cuatro horas de que diera inicio el partido en el estadio Minute Maid Park.

La MLB indicó que la decisión llega como una medida “de abundante precaución” y para iniciar un proceso de rastreo y exámenes de coronavirus en el equipo de Oakland. Los Atléticos, por su parte, informaron que practicó tests a todos los integrantes de su club y que los elementos comenzarán un proceso de aislamiento en la ciudad de Houston.

Today’s Astros-Athletics game has been postponed as a member of the Oakland organization tested positive for COVID-19. Here’s the team’s statement: pic.twitter.com/xF9KEBoS8U

Oakland no tiene un juego programado el lunes y el martes deberá comenzar una serie de tres partidos ante los Marineros de Seattle. Con la decisión de postergar el partidos entre A’s y Astros, la Gran Carpa ha suspendido un total de 38 partidos debido a contagios de COVID-19.

Los Atléticos y Houston comenzaron una serie de tres partidos el sábado, tras no jugar el viernes como protesta por el ataque policíaco que sufrió Jacob Blake, un hombre afroamericano, en la ciudad de Kenosha, Wisconsin. Ambos equipos jugaron una doble cartelera el día de ayer, misma que se llevaron los texanos.

As for their MLB team, the Astros underwent their latest round of COVID-19 tests this morning and expect the results from those tests to come back tomorrow. Their tests from Friday all came back negative.

— Jake Kaplan (@jakemkaplan) August 30, 2020