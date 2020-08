MLB suspende el inicio de la serie entre Cardenales y Cachorros. Un par de días después de aprobar el regreso de los Cardenales de San Luis a las actividades, las Grandes Ligas anunciaron la suspensión del primer juego de la serie entre los Pájaros Rojos y los Cachorros de Chicago. La MLB dio a conocer que se detectó un nuevo caso de COVID-19 en la novena de San Luis, motivo que orilló a los directivos a posponer el partido de esta noche.

Los Cardenales se someterán a nuevas pruebas de coronavirus, así como a un proceso de rastreo de todos los contactos que tuvieron en los últimos días. Hasta el momento, la MLB no ha tomado una decisión en torno a los encuentros entre San Luis y Chicago de este fin de semana.

San Luis jugó por última ocasión el pasado miércoles 29 de junio contra los Mellizos de Minnesota. Tras la culminación de sus compromisos ante esa escuadra, los Pájaros Rojos viajaron a Milwaukee, Wisconsin para enfrentar a los Cerveceros, sin embargo, después de detectar los primeros dos casos de COVID-19 en jugadores, las Grandes Ligas aplazaron el comienzo de la serie.

Durante el fin de semana pasado, la cifra de contagios aumentó a seis y la Liga determinó suspender la serie por completo. Apenas el lunes, los Cardenales confirmaron 13 casos de coronavirus en su equipo: seis jugadores y siete integrantes del staff del equipo. Pero, tras no detectar nuevos resultados positivos por dos días al hilo, MLB confirmó la reanudación de las actividades del equipo a partir de este viernes.

