MLB suspende a receptor de los Nacionales de Washington. Apenas dos días después de haber comenzado la temporada 2020, las Grandes Ligas anunciaron la suspensión de un jugador de los Nacionales de Washington por arrojar positivo a un examen antidopaje. Tres Barrera, receptor, fue sancionado por 80 partidos, por lo que se perderá toda la campaña con su equipo y el inicio de la siguiente.

De acuerdo a lo reportado por la MLB, el catcher dio positivo a Dehidroclorometiltestosterona, un esteroide anabólico que mejora el rendimiento físico. Esta sustancia fue utilizada por los atletas de Alemania Oriental durante algunas ediciones de los Juegos Olímpicos hace algunas décadas.

Barrera negó el uso de cualquier sustancia prohibida y se mostró sorprendido por el resultado de su prueba. Asimismo, el receptor de los Nacionales confirmó que apeló la suspensión, sin embargo, perdió su caso ante un árbitro. “Desde la prueba inicial de drogas fallida hasta la pérdida de la apelación, todo esto ha sido una sorpresa completa ya que nunca he usado, y nunca usaré una sustancia prohibida a sabiendas”, declaró el pelotero.

Barrera hizo su debut en las Grandes Ligas durante 2019, al participar en un par de partidos. El egresado de la Universidad de Texas estaba incluido en el roster de 60 jugadores de Washington para 2020. Tres es la segunda baja de los Nacionales desde el comienzo de las actividades, tras la salida del jardinero derecho Juan Soto, quien dio positivo a COVID-19.

Washington #Nats catcher Tres Barrera receives an 80-game suspension without pay after testing positive for Dehydrochlormethyltestosterone (DHCMT)

— Bob Nightengale (@BNightengale) July 25, 2020