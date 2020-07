MLB reporta 31 jugadores con COVID-19. A través de un comunicado de prensa, las Grandes Ligas y el Sindicato de Jugadores de la MLB (MLBPA) informaron que se detectaron 31 casos de COVID-19 entre los jugadores. Además, otras siete personas arrojaron un resultado positivo, por lo que en total son 38 los integrantes de equipos afectados por el virus SARS-CoV-2.

Primera ronda de pruebas aplicadas a los integrantes de los equipos de MLB. De 3,185 muestras, 38 dieron positivo, lo cual representa el 1.2%. De esos 38 positivos, 31 son jugadores (81.6%) y los 7 restantes, personal de los equipos. 19 diferentes clubes tuvieron positivos. — Guillermo Celis (@GuillermoCelis) July 3, 2020

La MLB realizó, en la primera ronda de tests, 3,185 exámenes, lo que arroja un porcentaje de positividad de 1.2%. Esta cifra fue menor a la reportada por la NBA (5.3%) el pasado 26 de junio. Asimismo, la Major League Soccer informó que el 2.7% de sus pruebas tuvieron un resultado adverso.

31 jugadores MLB dan positivo a Coronavirus https://t.co/4LbfPOB4mo — Víctor Ml. Báez S. (@VicBaezS) July 3, 2020

Los 38 pacientes con coronavirus provienen de 19 equipos de Grandes Ligas, por lo que once habrían estado libre de esta enfermedad. La MLB no dará a conocer la identidad de los peloteros que hayan sido detectados con COVID-19, debido a un acuerdo de confidencialidad, así como los equipos no informarán los nombres de los jugadores que sean puestos en la lista de lesionados por este padecimiento.

En caso de que un beisbolista dé positivo a la prueba, se le indicará que comience un proceso de confinamiento y deberá seguir las recomendaciones establecidas en el manual de seguridad y salud que acordaron las Grandes Ligas y la MLBPA.

Reinician actividades de MLB con nuevos protocolos, pero mismos favoritos https://t.co/00IR17UMOE — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) July 3, 2020

En medio del incremento de casos de coronavirus en Estados Unidos, el pasado miércoles 1 de julio todos los equipos comenzaron sus trabajos de pretemporada, con la mira en el esperado inicio de la campaña, la cual está programada a arrancar el 23 y 24 de julio.

