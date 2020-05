MLB realizaría más de 10 mil pruebas de COVID-19 semanales. Las Grandes Ligas están cerca de finalizar el plan de seguridad sanitaria que propondrán al Sindicato de Jugadores, con la finalidad de comenzar su temporada 2020. De acuerdo Jeff Passan, periodista de ESPN, la MLB contempla la realización de más de 10 mil pruebas semanales de detección de COVID-19 entre peloteros, entrenadores y personal esencial.

Among the interesting elements in protocol:

– ~10,000 tests a week

– MLB will offer free coronavirus tests to all healthcare workers and first responders in MLB cities

– Significant restrictions at stadiums

– Social distancing in dugouts and players in stands

– No taxis or Ubers

— Jeff Passan (@JeffPassan) May 16, 2020