MLB podría suspender su temporada por COVID-19. Las Grandes Ligas han vivido un inicio de temporada complicado, debido a los numerosos casos de COVID-19 que se han presentado en los equipos. Ante esta situación, el escenario una suspensión de la campaña no se ve lejano e incluso, el comisionado, Rob Mafred, ya habría adelantado que eso sería posibilidad real.

Fuentes: Comisionado MLB advierte sobre posible cierre https://t.co/CIadggIvtE — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) July 31, 2020

De acuerdo a ESPN, Manfred informó a Tony Clark, director de la Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA), que si el beisbol no puede manejar de una mejor manera la pandemia de coronavirus, la “temporada se podría cerrar”. Se espera que los próximos días sean claves para conocer el futuro de la Gran Carpa.

BREAKING: MLB commissioner Rob Manfred told MLBPA executive director Tony Clark on Friday that if the sport doesn’t do a better job of managing the coronavirus, it could shut down for the season, sources tell ESPN. Story at ESPN: https://t.co/o0OL7JzowN — Jeff Passan (@JeffPassan) July 31, 2020

Según ESPN, varios beisbolistas dieron a conocer el asunto de la charla entre Manfred y Clark ante el temor real de que la temporada sea detenida. Incluso, señalaron que la MLB podría pausar las actividades tan pronto como el lunes, si se presentan más casos de coronavirus entre peloteros y entrenadores.

Hasta este viernes, los Marlines de Miami habían confirmado un brote de 20 contagios en su novena, 18 serían jugadores. Los Phillies de Philadelphia detectaron dos casos y este viernes, se dio a conocer que un par de peloteros de los Cardenales de San Luis habían contraído el virus SARS-CoV-2.

The conversation between Manfred and Clark was not a threat but a reality check that was relayed to players — and has spread quickly among them: We — all of us — need to clean this up, because if we don't, Major League Baseball in 2020 is going to be over. — Jeff Passan (@JeffPassan) July 31, 2020

De acuerdo a ESPN, varios gobiernos estatales han presionado a las Grandes Ligas para que los jugadores cumplan a detalle con los protocolos de seguridad y sanidad acordados en un manual de operaciones de 113 páginas. Entre los comportamientos de los peloteros que han causado molestia en las autoridades están: escupir, saludos de mano y falta de protección facial.

The latest report from the league and union on coronavirus testing: – 29 positive tests through Thursday

– 21 from the Marlins

– The other eight include two players, one player at an alternate site and five staff members pic.twitter.com/g3itSdXG2D — Jeff Passan (@JeffPassan) July 31, 2020

Tras casi cuatro meses de retraso, la MLB inicio su campaña el pasado 23 de julio y tiene como propósito celebrar 60 juegos regulares. Sin embargo, a unos días de comenzadas las acciones estalló el brote en los Marlines de Miami que puso de cabeza toda la planeación de los directivos de Grandes Ligas y de la MLBPA.

