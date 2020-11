MLB no sanciona a Justin Turner por violar el protocolo de COVID-19. Las Grandes Ligas anunciaron este viernes que concluyeron la investigación en torno a la vuelta al campo de Justin Turner para festejar el título de la Serie Mundial, pese a que fue diagnosticado con COVID-19. La oficina del comisionado Rob Manfred indicó que no sancionará al pelotero, quien violó el protocolo de la MLB del coronavirus.

“Como suele ser el caso, nuestra investigación reveló información adicional relevante que, aunque no exonera al señor Turner de la responsabilidad por su conducta, ayuda a contextualizar por qué eligió salir de la sala de aislamiento y regresar al campo”, detalló Manfred en un comunicado de prensa.

Por su parte, Justin Turner, quien fue retirado avanzado el sexto juego de la Serie Mundial tras conocerse que dio positivo por COVID-19 en una prueba realizada antes de este compromiso, aseguró que regresó al campo en compañía de su esposa para tomarse una foto durante los festejos de campeonato de los Dodgers, con el permiso de una persona no identificada.

.@LasMayores completó su investigación de los eventos posteriores a la victoria de los Dodgers en el Juego 6 de la Serie Mundial. Hoy se difundieron las declaraciones de MLB, Justin Turner y del equipo.

“No pondré excusas por mi conducta, pero describiré mi estado de ánimo. Ganar la Serie Mundial fue el sueño de mi vida y la culminación de todo por lo que trabajé en mi carrera. Después de esperar en la sala de aislamiento mientras mis compañeros de equipo celebraban en el campo, pregunté si me permitían regresar al campo con mi esposa para tomar una fotografía”, expresó el tercera base.

Turner aseguró que pidió disculpas a todos sus compañeros y entrenadores por haberlos expuesto al virus SARS-CoV2-. El antesalista indicó que nunca fue su intención poner en peligro a nadie y expresó su arrepentimiento por la forma en que pasaron las cosas.

“Me disculpo sinceramente con todos en el campo por no apreciar los riesgos de regresar al campo. He hablado con casi todos los compañeros de equipo, entrenadores y miembros del personal, y mis intenciones nunca fueron incomodar a nadie ni poner a nadie en mayor riesgo”, concluyó.

Los Dodgders levantaron su primer campeonato de Grandes Ligas en 32 años tras vencer en seis juegos en la Serie Mundial a los Rays de Tampa Bay.

