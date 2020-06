MLB manda otra propuesta de temporada al Sindicato de Jugadores. Las Grandes Ligas enviaron una nueva propuesta al Sindicato de Jugadores (MLBPA) en búsqueda de poder celebrar su temporada 2020. De acuerdo a ESPN, la oferta incluye un calendario regular de 60 juegos, que arrancaría a partir del 19 de julio y concluiría alrededor del 27 de septiembre, así como el pago completo prorrateado del sueldo de los peloteros.

Breaking: MLB and players union are closing in on an agreement to play the 2020 season, via players. Deal expected to be for prorated pay and include expanded playoffs.

— Jon Heyman (@JonHeyman) June 17, 2020