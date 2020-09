MLB jugaría la postemporada en una burbuja. Las Grandes Ligas completaron un plan para realizar la postemporada de su campaña 2020 en un esquema de ‘burbuja’ que se jugaría en cuatro ciudades. De acuerdo a ESPN, el proyecto está a la espera de ser aprobado por el Sindicato de Jugadores (MLBPA) para poderse implementar a partir de la Serie Divisional.

@BruceKern I didnt know the #MLB playoffs were going to be in a bubble https://t.co/WvgCgkOLll

Según Jeff Passan, reportero de ESPN, se espera que la próxima semana se definan los últimos detalles de este plan y sea aprobado por la MLB y MLBPA. Con esto, la Gran Carpa buscará minimizar los riesgos de contagios entre los peloteros y evitar las suspensiones de partidos que podrían retrasar la finalización de su temporada.

Baseball's bubble plan is set. Now all baseball needs is an agreement on how to integrate families.

News at ESPN on all the playoff locations, what the hold-ups are and why there is growing confidence that a deal to codify it could be struck next week: https://t.co/hZ2Y4GPAkt pic.twitter.com/cWqDwildFT

— Jeff Passan (@JeffPassan) September 12, 2020