MLB investigará festejo de Justin Turner pese a tener COVID-19. Justin Tuner se perdió las últimas entradas del juego 6 de la Serie Mundial después de que informaran a los Dodgers de Los Ángeles que dio positivo por COVID-19. El antesalista fue retirado del juego y no apareció durante los primeros instantes de la celebración por el campeonato obtenido por los californianos, sin embargo, momentos más tarde reapareció en el campo pese a su enfermedad.

MLB statement on Justin Turner: pic.twitter.com/J8S8mVbG13 — Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) October 28, 2020

Ante esto, las Grandes Ligas informaron que abrieron una investigación contra Turner y criticaron al antesalista de los Dodgers por poner en riesgo a todos los presentes en el diamante del estadio Globe Life Field, que albergó en su totalidad al Clásico de Otoño.

“[Expletive] it, I’m going out there.” Justin Turner tested positive for COVID. He was isolated. Then he and the other scientists in baseball pants decided to set public-health policy based on what seemed most fun. Inside a stunningly reckless scene:https://t.co/cscKnA6hAT — Stephanie Apstein (@stephapstein) October 28, 2020

“Tras la victoria de los Dodgers, está claro que Turner optó por ignorar los protocolos conjuntos acordados y las instrucciones que le dieron con respecto a la seguridad y protección de los demás”, expresó la MLB en una primera instancia. Asimismo, la Liga indicó que había ordenado que el jugador no estuviera presenta en los festejos y recriminó que decidiera hacer caso omiso a esta indicación.

MLB dice que Justin Turner desobedeció protocolo de aislamiento covid y que inició una investigación. Lo de anoche fue bizarro en todos los sentidos. pic.twitter.com/fzfJ66bSDt — Enrique Rojas/ESPN (@Enrique_Rojas1) October 28, 2020

“Si bien el deseo de celebrar es comprensible, la decisión de Turner de dejar el aislamiento y entrar al campo fue incorrecta y puso en riesgo a todas las personas con las que entró en contacto. Cuando MLB Security planteó la cuestión de estar en el campo con Turner, se negó enfáticamente a cumplir”, añadió la Gran Carpa.

Tras enterarse que dio positivo por COVID-19 y ganar la Serie Mundial, Justin Turner reveló que no tenía síntomas de la enfermedad y lamentó que no haya podido estar, en un inicio, en la celebración con el resto de sus compañeros.

Here’s an exclusive look at Justin Turner celebrating on the field after testing positive for COVID-19. pic.twitter.com/EvhQqFUw35 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 28, 2020

“¡Gracias a todos! Me siento genial, no tengo ningún síntoma. Simplemente experimenté todas las emociones que puedas imaginar. ¡No puedo creer que no pueda estar ahí afuera para celebrar con mis muchachos! Estoy tan orgulloso de este equipo e increíblemente feliz por la ciudad de LA #WorldSeriesChamps”, publicó el antesalista.

Thanks to everyone reaching out! I feel great, no symptoms at all. Just experienced every emotion you can possibly imagine. Can’t believe I couldn’t be out there to celebrate with my guys! So proud of this team & unbelievably happy for the City of LA#WorldSeriesChamps — Justin Turner (@redturn2) October 28, 2020

Los Dodgers vencieron a los Rays de Tampa Bay 3-1 en el sexto juego de la Serie Mundial y levantaron por primera vez en 32 años el título de monarcas de la MLB.

