MLB investiga el saludo nazi del coach de banca de los Atléticos. Dos días después de que Ryan Christenson, coach de banca de los Atléticos de Oakland, protagonizara un momento polémico al realizar un gesto nazi en el campo, las Grandes Ligas contactaron a su equipo para investigar el asunto. Hasta el momento, ni el equipo, ni MLB, han sancionado al coach por su acto.

Oakland Athletics release statement after bench coach Ryan Christenson appears to make racist gesture – CBS Sports https://t.co/OzvExu1v9c — Oakland time (@Oaklandtime) August 8, 2020

“Ryan Christenson cuenta con el apoyo total de todos en nuestra casa club y saben quién es. Yo también. Obviamente, no se veía bien, pero esa no era su intención en absoluto. Lo sé a ciencia cierta”, declaró Bob Melvin, manager de Oakland, el viernes sobre la tormenta que ha sido para los Atléticos el saludo que realizó su coach.

A clear Nazi salute from Oakland @Athletics bench coach Ryan Christenson today. His apology does not suffice.pic.twitter.com/wAtP6TDuy5 — Joshua Potash (@JoshuaPotash) August 7, 2020

Melvin aseguró que hubo una reunión breve para tratar la polémica generada desde el miércoles por Christenson. “Simplemente no es ese tipo. Yo diría que es progresista, muy progresista como persona. Todo el mundo se siente mal por él en este momento porque saben quién es”, añadió el manager.

Tras vencer a los Rangers de Texas, Ryan Christenson recibió a los jugadores de Oakland a las afueras del dugout con su brazo derecho completamente estirado y levantado, al estilo del saludo nazi. El coach fue corregido por Liam Hendricks, cerrador de los Atléticos, quien lo hizo flexionar su codo hacia adentro. Sin embargo, Christenson repitió el saludo y pareció reírse por el acto.

A's players defend bench coach Ryan Christenson after apparent Nazi salute https://t.co/3FaucJdXdH — Mind of Midwesterner (@counttillbiden) August 8, 2020

“Cometí un error y no lo negaré…Mi gesto sin querer resultó en un racismo y saludo horrible en el que no creo. Lo que hice es inaceptable y me disculpo profundamente”, expresó Christenson en un comunicado de prensa publicado por el equipo. Además, el equipo repudió el gesto de su coach y aseguró que no comparte esas “expresiones”.

Oakland A's Bench Coach Ryan Christenson Apologizes for Nazi Salute During Game https://t.co/7fm87j69Zr via @TMZ Trump rants about kneeling, will he even mention this? — Jeff Rosenberg (@jeffdrosenberg) August 8, 2020

Este sábado, los Atléticos se miden ante los Astros, en el segundo juego de la serie que comenzó el viernes con victoria para los californianos.

