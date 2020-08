MLB: Equipos realizan cambios, previo a la fecha límite. El lunes, las Grandes Ligas llegarán a su fecha límite para realizar cambios entre los equipos, de cara a lo que será la segunda mitad de la acortada temporada. Sin embargo, desde hace 24 horas las novenas comenzaron a moverse y a adquirir peloteros para reforzar sus plantillas y pelear por un lugar en la renovada postemporada.

Este domingo, varias franquicias salieron de compras al mercado y se adelantaron a la fecha límite para estrenar elementos. Los Bravos de Atlanta anunciaron que acordaron un cambio con los Orioles de Baltimore para obtener al lanzador zurdo Tommy Milone, quien proporcionará de estabilidad a una rotación de pitchers golpeada por lesiones y bajas de juego.

The #RedSox today traded 1B Mitch Moreland to the San Diego Padres, in exchange for minor league 3B Hudson Potts and minor league OF Jeisson Rosario.

Asimismo, los Padres de San Diego reforzaron su de por sí potente ofensiva. Los californianos adquirieron al bateador designado zurdo Mitch Moreland, procedente de los Medias Rojas de Boston. Los campeones de la Serie Mundial de 2018 recibieron a los prospectos Jeisson Rosario y Hudson Potts por su toletero.

Este movimiento llega 24 horas después de que los Padres obtuvieran al relevista Trevor Rosenthal, quien llega procedente de los Reales de Kansas City.

Designated hitter Jose Martinez has been traded to the Chicago Cubs, sources tell ESPN. Two PTBNLs headed back to Tampa Bay. The Cubs get a lefty masher and the Rays now may get to give more ABs to Randy Arozarena, whom they acquired with Martinez in a trade this offseason.

— Jeff Passan (@JeffPassan) August 30, 2020