MLB detecta 66 casos de COVID-19. Las Grandes Ligas comunicó al Sindicato de Jugadores los resultados de las pruebas de COVID-19 a la que se sometieron todos los peloteros y personal de los equipos, previo al inicio de los nuevos campamentos de entrenamiento. En total, la MLB reportó 66 casos positivos de esta enfermedad al interior del circuito, así lo reportó Marly Rivera, periodista de ESPN.

The first phase of COVID-19 testing results have come back and out of a total of 3,740 test, 66 have come back positive. 58 players and 8 staff members. They have begun the saliva testing for phase two- the “monitoring phase”#MaxCoverage #MLB #Sports #Covid19 #Covid pic.twitter.com/Padxvy9wGk

