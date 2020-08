MLB buscaría implementar una burbuja para la postemporada. Las Grandes Ligas han logrado continuar su temporada pese a los brotes importantes de COVID-19 en los Marlines de Miami y los Cardenales de San Luis, sin embargo, analiza crear una burbuja al estilo de NHL para poder garantizar la realización de la postemporada.

De acuerdo a Jeff Passan, reportero de ESPN, los directivos de la MLB comenzaron a sostener algunas discusiones sobre cómo jugar los playoffs. Fuentes consultada por Passan señalaron que difícilmente las actividades se podrán realizar en una sola sede, como lo hace la NBA y la MLS, por lo que apuntaron al modelo de la NHL como una solución.

Major League Baseball has had preliminary discussions about holding its postseason in a bubble-type format, sources familiar with the conversations told ESPN.

Early details on why MLB is embracing the bubble and what it could look like, at ESPN: https://t.co/kHgBuVEqp9

— Jeff Passan (@JeffPassan) August 11, 2020