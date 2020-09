MLB aprueba una burbuja para su postemporada. Las Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores (MLBPA) alcanzaron un acuerdo para celebrar los playoffs de la temporada 2020 en una burbuja, a partir de la Ronda Divisional. Este martes, la MLB dio a conocer su calendario de juegos para la postemporada, la cual iniciará el próximo 29 de septiembre, y confirmó la noticia.

San Diego y Los Ángeles, ambas ciudades en el estado de California, albergarán todos los partidos de la Ronda Divisional y la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Por su parte, Arlington y Houston, en Texas, serán las anfitrionas de la Liga Nacional a partir de las fases antes mencionadas.

Cada ciudad será sede de una llave en la Ronda Divisional. Mientras que las Series de Campeonato de ambos circuitos se disputarán en una sola locación. La Liga Nacional verá definido al campeón en el nuevo estadio de los Rangers de Texas en Arlington, mientras que la Liga Americana verá a su representante de la Serie Mundial salir del Petco Park en San Diego.

Para darle más dinamismo a la postemporada, las Grandes Ligas determinaron que no habrá días de descanso entre los partidos en las rondas de Comodín, Divisional y de Campeonato, por lo que los equipos deberán definir la manera en que emplean a sus lanzadores abridores. Sin embargo, entre el inicio de una llave y la finalización de otra habrá por lo menos un día libre.

La postemporada de MLB iniciará el 29 de septiembre con los cuatro mejores equipo de la Americana fungiendo como local, en sus estadios, ante las restantes novenas calificadas. Esta primera serie se resolverá en un máximo de tres encuentros. Un día más tarde, la Liga Nacional entrará en acción con cuatro partidos bajo el mismo formato.

El ganador de la llave entre el equipo mejor sembrado de la Liga Americana y el octavo se medirá ante el vencedor de la serie entre el 4 y 5. El 2 y 7 se enfrentarán al que salga victorioso de los duelos entre el 3 y 6. Los primeros tendrán como sede el Dodgers Stadium en Los Ángeles, mientras que la segunda serie Divisional se disputará en el Petco Park, en San Diego.

Esta ronda se definirá en un máximo de cinco partidos entre el 5 y el 9 de octubre. Por su parte, en la Liga Nacional, los equipos de la primera llave jugarán en Arlington y los de la segunda en Houston entre el 6 y el 10 de octubre. A partir de esta fase, las Grandes Ligas darán inicio con su burbuja.

La serie de campeonato del joven circuito dará inicio el 11 de octubre en San Diego, y podría terminar el 17 del mismo mes, y se jugará a ganar cuatro de siete juegos. La Liga Nacional comenzará su serie final el 12 de octubre en Arlington y podría extenderse hasta el 18 del mismo mes.

La Serie Mundial, programa para disputarse entre el 20 y 28 de octubre, en caso de ser necesario un sétimo compromiso, se jugará por completo en Arlington, Texas y se convertirá en la primera edición que se celebra en una sede neutral.

La temporada regular de la MLB finalizará el próximo 27 de septiembre, tras solamente disputar un calendario de 60 partidos por la pandemia de COVID-19.

