Minnesota elimina en tiempo extra a Nueva Orleans. En un emocionante juego, los Vikingos de Minnesota eliminaron a los Santos de Nueva Orleans al vencerlos en tiempo extra 26-20. En la primera serie ofensiva del ‘quinto cuarto’, Kirk Cousins conectó un pase de 43 yardas con Adam Thielen para obtener primera y gol desde la yarda dos de los locales.

Cousins goes deep to Thielen for a gain of 43 yards!

— NFL (@NFL) January 5, 2020

Tras dos acarreos sin éxito de Dalvin Cook, Cousins encontró en la zona de anotación al ala cerrada Kevin Rudolph, quien venció la pegajosa marca del defensivo P.J. Williams para marcar el touchdown de la victoria para los Vikingos.

En un encuentro de volteretas, los Santos aprovecharon un balón suelto en la segunda jugada del partido por parte de Thielen para anotar los primeros tres puntos de la tarde. Minnesota contestó de inmediato y tras marchar por 50 yardas lograron empatar el marcador con una patada de Dan Bailey.

The @Saints force a turnover to start the game. Janoris Jenkins knocks the ball loose and @Vonn Bell picks it up!

— NFL (@NFL) January 5, 2020

Ambos equipos se neutralizaron y por gran parte de la primera mitad fueron las defensivas las que dominaron las acciones. Con 10 minutos restantes en el segundo periodo, el versátil jugador Taysom Hill encontró libre en territorio Vikingo a Deonte Harris para completar un pase de 50 yardas. En la siguiente jugada, Alvin Kamara ingresó a la zona de anotación y puso adelante a los Santos 10-3.

Minnesota respondió inmediatamente con un gol de campo y dos series después, capitalizaron una intercepción de Drew Brees con una serie que duró 1:40 minutos y fue coronada con una acarreo anotador de Cook que colocó la pizarra 13-10 en favor de los Púrpuras.

Antes de que concluyera la primera mitad, Wil Lutz erró un erró un intento de gol de campo de 43 yardas que hubiera emparejado el duelo.

Las tres series inicial de la segunda parte no trajeron puntos y en la cuarta, nuevamente Cook encontró las diagonales para incrementar la ventaja de Minnesota a 20-10. Nueva Orleans inauguró el cuarto cuarto con una serie de 85 yardas que culminó con un pase de touchdown de Bress a Hill.

Cuando los Santos recorrían en el campo y parecía que iban a recuperar la ventaja, Drew Brees fue capturado y soltó el ovoide, el cual fue recuperado por los visitantes, quienes mantuvieron su delantera de tres unidades.

Con menos de dos minutos en el juego, Brees orquestó una marcha que finalizó en un gol de campo de Lutz que empató el juego a 20 puntos. El partido tuvo que llegar hasta el tiempo extra; ahí, los Vikingos ganaron el volado y en su primera oportunidad, consiguieron la anotación ganadora del partido.

El próximo fin de semana, Minnesota visitará al mejor equipo de la Conferencia Nacional, los 49´s de San Francisco en duelo de la Ronda Divisional.

