Ministro alemán pide a Joshua Kimmich recibir la vacuna. La polémica revelación que hizo Joshua Kimmich continúa provocando reacciones, después de que dijo que no había recibido aún la vacuna anti COVID-19 debido a que tiene dudas sobre ella. Ahora, el ministro del Interior de Alemania, Horst Seehofer, pidió públicamente al futbolista de Bayern Múnich que recapacite en su decisión.

“¡Reflexiona una vez más y vacúnate. Tú eres un modelo; si te vacunas, otras personas se dirán ‘yo también'”, dijo el funcionario en entrevista con el periódico Bild. Seehofer es una de las más recientes figuras públicas que reacciona a las palabras de Kimmich.

Previamente, Thomas Mertens, presidente del Comité Permanente de Vacunación del Instituto Robert Koch, criticó al jugador por expresar sus dudas sobre las inoculaciones. “Él es sin duda un experto en materia de futbol, pero no lo es en materia de vacunación y vacunas”, declaró Mertens.

Kimmich hizo la revelación el fin de semana pasado y desde entonces ha sido objeto de múltiples críticas en la sociedad alemana. El jugador de Bayern Múnich aseguró que no se opone a la vacunación, pero indicó que por motivos personales aún no decide recibir una dosis, aunque no descartó hacerlo en el futuro.

Kimmich es tan solo uno de varios deportistas de alto perfil que han expresado su preocupación en torno a recibir la vacuna anti COVID-19. Hace unas semanas, Kyrie Irving, estrella de la NBA, también rechazó por motivos personales vacunarse contra el virus SARS-CoV-2. Además, Novak Djokovic, número uno de la ATP, ha sido abierto en torno a su repudio de la inoculación.

