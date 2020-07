Milwaukee derrota a los Cachorros y empareja la serie. Los Cerveceros de Milwaukee se desquitaron de su derrota en el inicio de campaña y vencieron en el segundo juego de la serie a los Cachorros de Chicago por marcador de 8-3. Christian Yelich conectó su primer home run del año en la sexta entrada y amplió la ventaja de la visita, cuando los Cachorros se habían acercado a una sola carrera en la pizarra.

Ran away with this one.

Smoak, Yelich each homer as the Crew evades the Cubs at Wrigley: https://t.co/lQZXNXQ9Dq

Catch the series finale on @fswisconsin & @620wtmj tomorrow at 1:20 p.m. Ct. #ThisIsMyCrew pic.twitter.com/MMLUlBGdgo

— Milwaukee Brewers (@Brewers) July 25, 2020