Mikel Arriola: No habrá público visitante en la Liga MX.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX , aseguró que una de las nuevas medidas para el resto del Torneo Grita México C22 y para los próximos torneos consiste en que no habrá afición visitante en los estadios hasta nuevo aviso.

“Las barras visitantes, a partir de hoy, ya no van a poder ir a los estadios”, explicó el directivo del futbol mexicano.

De esta manera, el Clásico Nacional programado para el próximo 12 de marzo entre Chivas y América no podrá contar con afición de las Águilas en las gradas del Estadio Akron.

Otros clásicos no tendrán afición visitante. Fecha 10: Chivas vs América. Jonada 10: Cruz Azul vs Pumas.

Además en la Fecha 11: Tigres vs Monterrey y Atlas vs Chivas, jornada 14: Cruz Azul vs Chivas, Fecha 16: Chivas vs Pumas, Jornada 17: América vs Cruz Azul.

Asimismo, el dirigente del balompié azteca garantiza que estarán trabajando en los nuevos protocolos para continuar con el torneo.

Por lo tanto, “lo tenemos que hacer en los próximos días, espero que se resuelva esta semana, que gestionemos en la Asamblea para el nuevo paquete de protocolos. No podemos esperar, hay que hacerlo con eficacia y rapidez”, comentó Mike.

Entre lo que comentó Arriola señaló que es viable una desafiliación de Querétaro del futbol mexicano ya que se cuente con toda la carpeta de investigación tras la violencia que se desencadenó en el Estadio Corregidora.

Por otra parte, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, Manifestó abiertamente la opción de desafiliar a Querétaro tras los acontecimientos de violencia presentados en el Estadio Corregidora.

