Mikel Arriola: Medidas correctivas y que no vuelva a suceder.

El presidente ejecutivo de Liga BBVA MX se pronunció en redes sobre lo ocurrido con Necaxa. Asegura que investigará lesión de Unai Bilbao.

El presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola, se pronunció sobre la lesión de Unai Bilbao que terminó en un desgarre de rodilla por un tornillo en la publicidad estática . El directivo sentenció que ya se investiga el hecho sucedido en el duelo entre Necaxa y Atlético San Luis.

“Para todos en la @LigaBBVAMX lo más importante es la integridad d las y los jugadores. He instruido a nuestros Comisarios revisar el incidente de Unai Bilbao con el @ClubNecaxa para tomar medidas correctivas y q no vuelva a suceder esto en ningún estadio. ¡Todo mi apoyo a Unai!”.

Fue al minuto 79 cuando Unai Bilbao se estrelló contra la barra detrás de la portería y la preocupación se dio en el momento que no se levantaba y gritaba de dolor. Las imágenes mostraron su rodilla abierta y fue sustituido por Raúl Sandoval.

El técnico de Necaxa, José Guadalupe Cruz, no dio un pronóstico alentador en la conferencia de prensa, pues reflejaba la preocupación de lo ocurrido en el juego que ganaron 1-0 a los potosinos, que fallaron un penal en el último minuto.

El técnico el Necaxa confía en contar con el español para el partido ante Toluca; Juan Delgado estuvo ausente por fiebre.

José Guadalupe Cruz, técnico del Necaxa, lamentó la lesión de Unai Bilbao en la recta final del partido frente al Atlético de San Luis. Aunque confía en contar con él para la Jornada 3 contra Toluca. Sobre Juan Delgado comentó que se ausentó por fiebre.

“Uno lo ve entrar al vestidor cojeando en un estado físico que no augura un buen diagnóstico. Pero es muy pronto, es fresco el tema de la lesión, tenemos una semana larga de trabajo para el siguiente compromiso. Y espero que a mediados de la semana esté recuperado.

“Espero no sea grave la lesión, no tengo reporte de los doctores, espero no sea grave para mi sistema. Es una pieza clave en mi sistema”, recalcó ‘el Profe’ Cruz en conferencia de prensa virtual en el Estadio Victoria tras la Jornada 2 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 BBVA MX .

Además, el estratega de los Rayos se refirió a la ausencia del chileno Juan Delgado. Quien estuviera en la Fecha 1 pero no este viernes y se debió a que se cuidó su estado de salud luego de presentar fiebre y dolores musculares y de cabeza.

