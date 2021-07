Mikel Arriola explica por qué no ascendió Irapuato a la Liga de Expansión. A una semana de que le fuera negado el ascenso a Irapuato a la Liga de Expansión Mx, Mikel Arriola finalmente rompió el silencio. El presidente de la Liga Mx dio a conocer que la negativa de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para permitir la promoción de la Trinca se debió a que la directiva de este club no esclareció la procedencia de sus recursos financieros.

Mikel Arriola asegura que no está en contra de Irapuato, pero que tienen "que trabajar con este aprendizaje" https://t.co/UdIxLARlit pic.twitter.com/758gyeBvcV — MedioTiempo (@mediotiempo) July 12, 2021

“Lo que no se cumple es el equilibrio de ingreso-gasto, no se puede evidenciar el origen de los recursos, déficit financieros, más gastos que ingresos y de acuerdo a ese perito ninguno cumplía con lo que en Expansión se pide. Es un proceso de invitación y para ser invitado se debe cumplir con lo que todos los demás equipos están cumpliendo, eso reportó el auditor”, declaró el ex priísta en una entrevista.

#LigaMX



Sobre el uso del grito como protesta ante la inconformidad, Mikel Arriola afirmó lo siguiente:



"El equipo Irapuato tiene su espacio y lugar en la Liga Premier, eso es una realidad y va a seguir jugando ahí" pic.twitter.com/uSYVNaFERe — Fiebre Deportiva (En Casa 🏠) (@FiebreDep) July 12, 2021

Ante la acusación que lanzó Javier San Román, papá del dueño y director técnico de los Freseros, sobre un posible bloqueo ordenado por Alejandro Irarragorri, Arriola descartó que la negativa en el ascenso de la Trinca se haya debido a una venganza personal.

Mikel Arriola explica por qué no ascendió Irapuato a la Liga de Expansión; descarta que sea una cuestión personal

“No es un tema en contra de nadie, ni contra una ciudad, la contestación a la afición de Irapuato es que una condición para estar en la Liga de Expansión, es acreditar orden corporativo y financiero. Y sus autoridades están al pendiente, nos daría ilusión que Irapuato llegara, pero tenemos un aprendizaje y se deben cumplir con las obligaciones”, añadió.

Mike Arriola aclaró el motivo por el que Irapuato no pudiera participar en la #LigaExpansiónMX 🧐https://t.co/pSXuCKMQLm — Futbol Picante (@futpicante) July 12, 2021

Finalmente, el directivo develó que el tercer cupo al que tiene derecho la Liga Premier en la Liga de Expansión se mantendrá abierto y están a la espera de que alguno de sus equipos pueda ocuparlo, previamente siendo certificado por una firma independiente.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen