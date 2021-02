Mikel Arriola: Cualquier tipo de discriminación no se tolerará.

Un video muestra que Félix Torres empuja aun recoge balones.

El presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola, señaló que “cualquier tipo de discriminación no se tolerará en la Liga MX” y “se establecerán sanciones correspondientes”, luego de que el zaguero de Santos Laguna Félix Torres denunció que un balonero le insultó de manera racista, al término del duelo contra Atlético de San Luis sobre la cancha del Estadio Alfonso Lastras.

“Ante hechos reportados en el partido Atlético de San Luis vs. Santos Laguna, reitero que cualquier tipo de discriminación no se tolerará en la Liga BBVA MX. Una vez que concluya la investigación se establecerán las sanciones correspondientes para evitar se repitan lamentables expresiones”, escribó Arriola en su cuenta de Twitter.

Una vez concluido el duelo correspondiente a la Jornada 7 en el Guard1anes 2021, el capitán de los Guerreros, Matheus Doria, salió a conferencia de prensa para señalar que su compañero Félix Torres se encontraba llorando en el vestuario debido a que una persona ajena al partido le insultó con palabras racistas.

“No puede pasar en ningún lado, por favor revisen las cámaras, hubo actos de racismo. Todos somos iguales, eso ya quedó, es antiguo; venimos a hacer nuestro trabajo y los de afuera no pueden hacer eso”, expresó.

Minutos más tarde, Torres apareció ante los medios y señaló que lo sucedido no tiene cabida en la Liga BBVA MX.

Lo que pasó el día de hoy no puede seguir pasando, me siento afectado y muy triste. Mis compañeros, no importa el color que yo tenga, me quieren así; ellos saben la persona que soy y el dolor que estoy sintiendo ahora mismo”.

Mikel Arriola: Cualquier tipo de discriminación no se tolerará.

“Amo mi color, quiero mucho a mis compañeros, porque ellos me decían que todo lo que hago siempre están respaldando. Quiero dejarles este mensaje para que no pueda seguir pasando esto en el fútbol, es algo que se ha venido repitiendo pero, si te lo dicen de la manera que lo recibes, en el momento del partido, te golpea mucho”, expresó el ecuatoriano.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen