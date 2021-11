Mikel Arriola aplaude sanción a Ricardo Ferretti. Tras la suspensión de tres juegos a Ricardo Ferretti por sus comentarios discriminatorios del fin de semana pasado, Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx, aplaudió el castigo impuesto por la Comisión Disciplinaria y señaló que esto envía un mensaje al resto de los entrenadores y jugadores del balompié mexicano.

“[La sanción] manda una señal de que quien cometa este acto, va a dejar su trabajo tres jornadas, además de la sanción económica. Y si ves, el segundo párrafo de la propia determinación [de la Comisión Disciplinaria], señala que, si hay reincidencia, la sanción será más grave, más severa en su contra”, dijo Arriola en entrevista con ESPN.

A pesar de que no es la primera ocasión que el entrenador de los Bravos de Juárez está en el ojo del huracán por sus expresiones discriminatorias, el presidente de la Liga Mx espera que Ferretti funja como un embajador para combatir la discriminación en el balompié nacional.

“Yo no he platicado con el Tuca, pero también [quiero] decir que es uno de los grandes pilares del futbol mexicano… sería un gran honor platicar con él de estos temas para que también nos ayude a promover la no discriminación”, añadió.

Finalmente, el excandidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México señaló que es necesario educar a los actores de la Liga Mx para evitar la repetición de expresiones y comportamientos discriminatorios dentro y fuera de las canchas.

“Necesitamos educar y reducir el espacio a la discriminación, que son estereotipos, estigmas que se generan desde la educación en la propia casa. También nosotros, en el corto plazo, tenemos que transmitir esos conocimientos en el entorno del futbol; diseñar una normativa inhibitoria y preventiva para tratar de utilizar menos el reglamento de sanciones y que este ya sea la última instancia”, concluyó.

Ferretti causó polémica al llamar “viejas” a las reporteras y preguntar si había “maricones” en una conferencia de prensa que realizó al término del partido entre Ciudad Juárez y los Tigres.

