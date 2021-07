Mikel Arriola anuncia que dio positivo por COVID-19. En el día que la Liga Mx se prepara para arrancar su torneo Apertura 2021, conocido por esta ocasión como Grita México, su presidente, Mikel Arriola, dio a conocer que arrojó un resultado positivo en una prueba de detección de COVID-19.

El presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, informó que su prueba PCR dio positiva. También señaló que ya está aislado.



Pronta recuperación https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/e6xqldrWlX — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 22, 2021

“Muy buenos días. Ayer por la tarde [miércoles] me hice la prueba de rutina PCR, COVID-19, y hoy [jueves] por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todo@s”, publicó en su cuenta de Twitter el mandamás de la primera división.

Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todo@s — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) July 22, 2021

Arriola, otrora candidato del PRI a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ha tenido una agenda llena de trabajo en los últimos días. Apenas el domingo pasado estuvo presente en el juego de Campeón de Campeones entre Cruz Azul y León, que se realizó en Los Ángeles, California, y premió a los futbolistas de la Máquina.

El miércoles, sostuvo una conferencia de prensa junto a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en la que develó que el torneo que arranca este jueves se llamará Grita México. Esto fue anunciado como parte de la campaña para erradicar el grito homofóbico de los estadios mexicanos. Se desconoce si las personas que lo acompañaron en el evento se sometieron a estudios tras conocerse esta noticia.

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, ha informado el día de hoy que es positivo en COVID-19. El ejecutivo fue el encargado de entregar cada una de las medallas en el Campeón de Campeones a la plantilla celeste el domingo. pic.twitter.com/DpxmUszQ1Y — Fan Azul💙🏆 (@SoyFanAzul) July 22, 2021

El contagio de Mikel Arriola llega justo en un momento en que México batalla contra la tercera ola de contagios, a pesar de los avances en la campaña de vacunación. El miércoles, la Secretaría de Salud reportó 15.198 nuevos contagios, la mayor cifra en meses.

