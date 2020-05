Mike Tyson podría enfrentar a Tito Ortiz.

La leyenda de MMA aceptó que fue contactado para saber su disponibilidad de combatir con él.

Con la confirmación de que Mike Tyson dejará el retino para tener algunas peleas, y diferentes rivales han aceptado el interés para enfrentar al hombre que en los 90′ era el más temido por el poder de sus puños.

Tito Ortíz dijo que “recibí una llamada telefónica y alguien comenzó a preguntarme”.

“¿Qué opinas sobre pelear contra Mike Tyson?’ Yo estaba como, ‘¿En serio?’ Esta es una oportunidad que me gusta. Estoy dentro ‘”, dijo Tito Ortiz.

Cuando le presionaron los detalles, Ortiz dijo que aún no los tenía. La pelea podría ser en boxeo o en MMA: Ortiz dijo que conaría en ambos. Sin embargo, el enfoque principal es asegurarse de que una comisión atlética los autorice a competir.

“No estoy seguro si será MMA o boxeo todavía”, dijo Ortiz. “Ni siquiera he llegado tan lejos. Los dos tenemos que ser autorizados por las comisiones atléticas”.

“Eso es lo más grande. Cualquiera de los dos. He estado boxeando durante 20 años. Mis habilidades de boxeo han mejorado y mejorado”.

“Puede que no estén al mismo nivel que Tyson, pero ¿Tyson ha sido golpeado en la cara en los últimos 15 años? No, no lo ha hecho. He

estado. He podido someter a todos contra los que he competido en los últimos cuatro años “.

Tyson está muy ansioso por volver a la acción en el cuadrilátero, aunque no necesariamente está esperando para que un viejo conocido como Evander Holyfield se le una en la empresa.

Finalmente habló acerca de su floreciente regreso durante una aparición en el programa del rapero Lil Wayne llamado ‘Young Money Radio’ este sábado y el cantante de hip hop le preguntó sobre una posible revancha con Holyfield.

