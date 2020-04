Mike Tyson asegura haber tocado fondo tras fumar un sapo mexicano. La vida de Mike Tyson dio un sinfín de vueltas y de cambios. Como en una montaña rusa, el ex pugilista norteamericano pasó de ser campeón mundial de los pesos completos a estar preso por haber abusado sexualmente de una mujer. Pese a todo esto, el legendario boxeador aseguró que todo cambió una vez que probó una extraña droga mexicana.

En entrevista con la revista GQ, Tyson aseguró que conoció a un médico en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que le proporcionó una sustancia alucinógena producida por los sapos. El norteamericano declaró que tras fumar esta droga llegó a la conclusión de que había tocado fondo e incluso creyó estar muerto.

“Estaba enloqueciendo (después de fumar). ‘No quiero hacer esto más. Quiero que pare’ Demasiado tarde. No pude parar. Pensé, ‘la jodí. Oh, mierda. La jodí ¿Qué estaba tratando de probar? Estoy muerto. Estoy muerto. Se acabó. Toda mi vida. Mi vida se fue. Tomé estas jodidas drogas y me mató. No hay forma de que pueda sobrevivir a esto”, expresó.

Mike Tyson indicó que, en ese entonces, su vida estaba completamente fuera de control y detalló que no podía para de consumir sustancias prohibidas, beber alcohol y de tener relaciones sexuales con mujeres.

“Creo que estaba tomando cocaína cuando fumé el sapo. Solo era un desastre. Tenía un montón de jodidas chicas con las que tenía relaciones. Fue algo horrible, hombre. Estaba atrapado en un círculo vicioso y no podía parar. Incluso si quisiera, simplemente no podría parar. Estaba enfermo. No me importaba nada…Digamos que veía a una chica, tenía relaciones sexuales. Entonces me sentía culpable. Por lo tanto quería consumir una línea de cocaína. Luego quería beber. Solo quería destruir mi vida, porque me estaba matando de culpa”, añadió.

Tras su retiro de los cuadriláteros, Mike Tyson ha batallado para mantenerse sobrio y afirmó que ha mentido en ocasiones sobre sus constantes recaídas.

