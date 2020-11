Mike Tyson afirma que nunca pensó que llegaría a vivir tantos años. Mike Tyson está a escasas horas de regresar al ring después de 15 años de ausencia y bromeó sobre su vuelta al boxeo. El excampeón mundial de los pesos pesados aseguró que no tiene idea de cómo se desarrollará la pelea ante Roy Jones Jr. y esperará ver si todavía cuenta con el talento que lo catapultó a la fama.

¡VUELVE LA LEYENDA! Mike Tyson y Roy Jones Jr. vencieron a la báscula y están listos para el show este sábado por #ESPN. pic.twitter.com/opJr1EI2qB — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2020

“No tengo idea de cómo va a ser. Voy a ir allí y ver qué pasa. Va a ser divertido. Yo soy un luchador, él es un luchador. Intercambiemos algunos golpes y veamos qué pasa. Veamos (si todavía puedo batir tan fuerte como antes). No quiero decir cosas incorrectas para que nadie se moleste”, declaró Tyson en conferencia de prensa.

El estadounidense confesó que nunca pensó que llegaría a vivir a esta edad y recordó que pelea por su familia. Asimismo, señaló que ha aprendido de los errores que cometió en el pasado y afirmó que anteriormente no se tomaba a sí mismo seriamente.

“Estoy trabajando tan duro como todos. Aprendemos de nuestros errores. Estamos en este mundo recibiendo un golpe de la vida, como todos los demás. Lucho por mi esposa, mis hijos, mis amigos. Son la fuerza más grande que me mueve aquí. Nunca pensé que viviría tanto, no me tomé a mí mismo en serio en ese momento”, agregó.

EL REGRESO MÁS ESPERADO: este sábado, desde Los Ángeles, Mike Tyson vs. Roy Jones Jr de la mano de @ESPNKnockOut. Una velada que promete ser histórica. pic.twitter.com/2KJka7B4LG — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2020

Por último, Mike Tyson dijo que desconoce la persona en la que se convirtió en el pasado y resaltó el hombre en el que se ha convertido en los últimos años. “No pensé que estaría aquí hoy, en un millón de años. No me pongo en perspectiva porque no sé quién era en ese momento. Simplemente me siento más cómodo con quien soy ahora. No del todo, pero más que yo. No diré que es mi última pelea, porque antes no me interesaba, pero ahora lo estoy”, concluyó.

Mike Tyson, 54 años, enfrentará el sábado por la noche a Roy Jones Jr., 51 años, en una pelea que tiene una bolsa garantizada de 10 millones de dólares para el polémico pugilista.

