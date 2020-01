Mike McCarthy será entrevistado por los Vaqueros de Dallas. Según un reporte de Ian Rapoport, los Vaqueros de Dallas entrevistarán a Mike McCarthy para el puesto de entrenador en jefe del equipo. La vacante estará disponible a partir del 14 de enero, fecha en la que el contrato del actual head coach de la franquicia, Jason Garrett, llega a su fin.

Se cree que esta será la primera entrevista que conduzcan los Vaqueros en búsqueda del sucesor de Garrett. Por su parte, Mike McCarthy ya ha sido requerido por tres equipos (Gigantes de Nueva York, Browns de Clevelands, Panteras de Carolina).

From @NFLGameDay: The #Cowboys are off and running on their coaching search, talking with ex-#Bengals coach Marvin Lewis and ex-#Packers coach Mike McCarthy. pic.twitter.com/vPDz89sbJH

— Ian Rapoport (@RapSheet) January 4, 2020