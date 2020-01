Mike McCarthy será el nuevo entrenador de los Vaqueros. Apenas un día después de que los Vaqueros de Dallas anunciaran la salida del que fuera su entrenador durante la última década, Jason Garrett; los texanos están preparados para recibir al nuevo sheriff en la ciudad. Mike McCarthy ha dado a conocer que se convertirá en el head coach del equipo de la Estrella Solitaria a partir de la siguiente temporada.

Former #Packers coach Mike McCarthy informed the other teams he talked with that he’s out. He’s in for Dallas. https://t.co/K1wthhUwru — Ian Rapoport (@RapSheet) January 6, 2020

De acuerdo a reportes de los insiders de NFL Network, Ian Rapoport y Tom Pelissero; McCarthy firmará un contrato de cinco años con Dallas y será presentado oficialmente por el dueño del equipo, Jerry Jones, en los próximos días.

Two notes on new #Cowboys coach Mike McCarthy:

1. He signed a 5-year deal with Dallas, source said.

2. McCarthy likes OC Kellen Moore, I’m told. Nothing more firm than that, but it does seem like McCarthy is more than open to keeping him. — Ian Rapoport (@RapSheet) January 6, 2020

Mike McCarthy fue entrenador en jefe de los Empacadores de Green Bay por 13 temporadas, sin embargo; a pesar del éxito que gozó durante su periodo con los Cabezas de Queso; el coach fue despedido a falta de cuatro semanas para que concluyera la campaña de 2018. Dos años consecutivos sin playoffs sellaron el destino de Mike con la franquicia más ganadora de la historia de la NFL.

Mike McCarthy tells me he just signed with the #Cowboys. Done deal. He’s their new head coach. — Tom Pelissero (@TomPelissero) January 6, 2020

A lo largo de su estadía con Green Bay, McCarthy acumuló un récord de 125-77-2 y logró clasificar a los Empacadores en nueve ocasiones a la postemporada, en donde tuvo marca de 10-8.

Mike McCarthy será el nuevo entrenador de los Vaqueros tras salida de Jason Garrett

El entrenador en jefe fue parte de la improbable carrera que hicieron los Cabezas de Queso en la temporada de 2010, cuando clasificaron a los playoffs como comodín. Los Packers ganaron todos sus juegos como visitantes para alcanzar el Super Bowl XLV. Green Bay superó en ese partido a los Acereros de Pittsburgh y consiguió su primer título de la NFL en 14 años.

Tras ser cesado por los Empacadores en diciembre de 2018 Mike McCarthy pasó tiempo con su familia y se preparó para regresar nuevamente a dirigir una franquicia.

By the end of his #Packers tenure, Mike McCarthy grew frustrated with the inactivity of GM Ted Thompson. He felt he didn’t have enough players. This week, two GMs have said the #Cowboys have one of the most talented rosters in the NFL. McCarthy has players now. — Ian Rapoport (@RapSheet) January 6, 2020

Además de Dallas, el head coach se entrevistó para las vacantes disponibles en Carolina, Cleveland y Nueva York. Pero fueron los Vaqueros los más interesados en sus servicios.

Jerry Jones anunció durante la tarde del pasado domingo el fin de la era de Jason Garrett en Dallas. El ahora ex entrenador de los Vaqueros estuvo al frente del equipo por más de nueve años. Su contrato con el club estaba por terminar el próximo 14 de enero.

The #Cowboys new defensive coordinator is going to be Mike Nolan, which also leaves the #Saints with a key spot to fill on their D, too. https://t.co/EbSqDLQQYm — Ian Rapoport (@RapSheet) January 6, 2020

Jone no permitió que Garrett llegara hasta esa fecha y adelantó la salida del coach. El ex mariscal de campo de la franquicia tuvo un récord de 85-67 al frente de la franquicia y se marcha de la escuadra tras no poder calificar a los texanos en dos de las últimas tres campañas.

