Mike Leake no jugará la temporada de MLB por pandemia de COVID-19. A menos de un mes del ansiado arranque de la temporada 2020 de las Grandes Ligas, Mike Leake anunció que no jugará debido a la pandemia de COVID-19. El agente del lanzador de los Diamantes de Arizona, Danny Horwitz, reveló que Leake tomó la decisión tras platicar con su familia los riesgos que enfrentaría si se presenta con su equipo.

Arizona Diamondbacks right-hander Mike Leake is the first known major league player to opt out of the 2020 season, sources tell ESPN.

Leake was positioned to be fighting for a spot at the back end of the Diamondbacks' rotation. @SteveGilbertMLB first said Leake was opting out.

— Jeff Passan (@JeffPassan) June 29, 2020