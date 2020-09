Mike D’Antoni no continuará con los Rockets de Houston. Los Rockets de Houston se quedaron nuevamente lejos en su intento de meterse a las finales de la NBA, al ser eliminados en cinco juegos por los Lakers de Los Ángeles. A un par de días de culminar su participación en la temporada 2019-2020, el equipo sufrió un duro golpe para su futuro.

The Mike D'Antoni era in Houston has come to an end. (via @wojespn) pic.twitter.com/KTlctPkC8j — SportsCenter (@SportsCenter) September 13, 2020

De acuerdo a ESPN, el entrenador Mike D’Antoni informó al conjunto texano este domingo que no continuará con la franquicia para la próxima campaña. El coach se convirtió en agente libre, al concluir su contrato con la eliminación ante los Lakers y dio a conocer que no tiene interés en regresar con el club.

ESPN Sources: Houston coach Mike D’Antoni is informing the franchise’s ownership today that he’s becoming a free agent and won’t return to the Rockets next season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 13, 2020

D’Antoni rechazó múltiples ofertas de extensión de contrato antes de la temporada y se cree que podría estar interesado en la vacante de entrenador de los 76’s de Philadelphia, que despidieron a Brett Brown hace algunas semanas, así detallaron fuentes cercanas al coach a ESPN.

Mike D’Antoni no continuará con los Rockets de Houston, así lo confirmó ESPN

De la mano de D’Antoni, los Rockets tuvieron el mejor porcentaje de victorias de la Conferencia del Oeste (.682) en los últimos cuatro años. Además, sumaron la cuarta cifra de triunfos más alta en los playoffs (28) durante el mismo lapso, solo por detrás de los Warriors (46), Celtics (33) y Raptors (31).

Mike D’Antoni told Rockets ownership today he’s not returning next season, per @wojespn pic.twitter.com/ipulXGzwf8 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 13, 2020

Los Rockets terminaron la temporada 2019-2020 con récord de 44-28, el cuarto mejor de la Conferencia del Oeste, y eliminaron en la primera ronda de la postemporada al Thunder de Oklahoma, en una serie que se fue al máximo de siete compromisos. Empero, se despidieron de los playoffs al ser eliminados por los Lakers en las semifinales.

