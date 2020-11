Miguel Ponce afirma que Chivas debe finiquitar a América. El sábado, América y Chivas definirán al segundo invitado a las semifinales del Guard1anes 2020. Las Águilas buscarán remontar la desventaja de un gol y de paso eliminar de nueva cuenta a su odiado rival de la liguilla, sin embargo, en el seno jalisciense saben que tienen el sartén por el mango y que no pueden desperdiciar su delantera.

Miguel Ponce, defensor de Guadalajara, afirmó que la vuelta de los cuartos de final puede significar muchas cosas para su equipo, por lo que mencionó que sería muy “tonto” de parte del Rebaño Sagrado desperdiciar su ventaja.

“Mañana nos jugamos muchísimas cosas, será un parteaguas para este equipo, si primero Dios llegamos avanzar a la siguiente fase será anímicamente un golpe importante para todos nosotros, porque sabemos lo que representa el partido. El equipo se viene jugando muchísimas cosas, queremos trascender y crecer con este equipo. Creo que esta es la oportunidad y sería muy tonto de nuestra parte dejarla ir”, expresó el lateral izquierdo.

Acerca de la ventaja que lleva su equipo, Ponce aseguró que no es definitoria, por lo que mencionó que la localía, aunque se jugará sin público, y la posición en la tabla podrían ser un factor clave para que América logre remontar. Ante esto, señaló que las Chivas deben salir a proponer el juego y buscar más goles.

“No, no lo es, la verdad es una ventaja mínima, además que ellos sólo van por un gol y la posición en la tabla les puede beneficiar. La verdad la ventaja la verdad no es muy buena, el equipo tiene que salir igual a proponer, a buscar ganar. La ventaja es mínima y no podemos pensar que ya tenemos la calificación en la mano porque no es así”, añadió.

América recibirá a Chivas el sábado por la noche. En la ida, el Rebaño Sagrado sacó una ventaja de un gol en el Clásico Nacional.

