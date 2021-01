Miguel Layún sale en defensa del Chicharito Hernández. Javier Hernández vivió un 2020 de pesadilla y las cosas solo empeoraron cuando Gerardo Martino pareció cerrar definitivamente las puertas de las Selección Mexicana al delantero del Galaxy de Los Ángeles. Ante los problemas que vivió el Chicharito, Miguel Layún aseguró que no se ha “reconocido” que el atacante canterano de Chivas es el máximo anotador del Tri.

"A Chicharito no se le ha dado el reconocimiento como el máximo goleador de la selección mexicana"🗣️@Miguel_layun defiende a Javier Hernández de las críticas🤝https://t.co/5joNQvBZJ2 — MARCA Claro (@MarcaClaro) January 15, 2021

“Yo creo que a Chicharito no se le ha dado el reconocimiento como el máximo goleador de la Selección Mexicana, pero eso no significa que la competencia interna no sea el día a día. Tenemos que trabajar nuestra versión y que cada uno de los que estemos ahí sea por mérito deportivo”, declaró el defensor de Monterrey en entrevista con Fox Sports.

🤝 ¡Salió en defensa de 'Chicharito'!



💬 @miguel_layun habló sobre las críticas y el poco mérito a @CH14_ en @miseleccionmx

🔙 Aseguró que desea volver al 'Tri'



🤔 ¿Te gustaría volver a verlo con el equipo nacional? pic.twitter.com/4XNZIM9ar4 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) January 15, 2021

Asimismo, el futbolista nacido en Córdoba, Veracruz habló sobre Miguel Herrera y resaltó el “manejo de equipo” que tiene al interior de los vestidores. Además, Layún expresó su confianza en que el Piojo pueda dar el brinco al futbol europeo y hacer un buen trabajo.

JJ Macías descartado para el duelo ante Toluca

Cordobés Eduardo Mustre convocado al TRI Sub-18

Miguel Layún sale en defensa del Chicharito Hernández y asegura que no se ha valorado la labor del delantero en la Selección

“Es un entrenador que tienen muchas condiciones, sabe mucho, tiene manejo de grupo. Sí lo veo dirigiendo en una selección como la chilena. Creo que tenemos muchos directores técnicos en México que podrían hacerlo muy bien incluso en el futbol europeo y Miguel es uno de ellos”, añadió el futbolista.

¿Se le ha dado un justo reconocimiento a 'Chicharito' en la Selección de #México? Miguel Layún no piensa eso… https://t.co/H864pk5lt9 — FOX Deportes (@FOXDeportes) January 15, 2021

Javier Hernández apenas pudo marcar dos goles en su primera temporada con Galaxy de Los Ángeles y fue constantemente criticado por los aficionados del equipo y los integrantes de la prensa estadunidense.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen