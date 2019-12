Miguel Layún revela que la Selección Mexicana lo traicionó. Tras coronarse campeón del Apertura 2019, Miguel Layún se dio tiempo para hablar sobre su situación con la Selección Mexicana. El veracruzano mencionó que gente del TRI lo ‘apuñaló por la espalda’.

“El tema de la selección me tiene sin cuidado, se ha hablado mucho, muchos rumores, sin fundamento, me ha lastimado, porque gente cercana y dentro de la selección ha hablado de mí, a mis espaldas, sin siquiera saber. Sin preguntarme a mí sí todo era real“, explicó Miguel Layún tras levantar el título de campeón del Apertura 2019.

El jarocho no se animó a revelar los nombres de los jugadores o directivos y solo le limitó a decir que ‘hay gente que mal informó’. Cabe recordar que Layún fue acusado de incurrir en indisciplinas durante una concentración de la Selección Mexicana, después de una fiesta en Nueva York y desde esa ocasión dejó de estar en los llamados de Gerardo Martino.

“Me dio la espalda gente cercana, si escucha esto los que me apuñalaron por la espalda, ellos sabrán quiénes son; me tiene sin cuidado. Trabajo para Monterrey, a Selección le he dado todo, hay veces que se mancha por cosas extra cancha, lo triste es que las cosas se mal interpretaron por gente cercana“, agregó Miguel Layún.

“La gente que mal informaron no tiene la culpa. La gente cercana ni siquiera fue capaz de mandar un mensaje, hay gente que cada vez que puede me da una puñalada“, complementó.

Miguel Layún sonríe al final de un semestre complicado

El lateral de Monterrey vio coronado un semestre complicado con su operación en el verano por cáncer, su ausencia en la Copa Oro y un arranque con Rayados complicado que parecía dejaba fuera al equipo en fase regular.

Layún aseguró que el obtener su segundo trofeo, ahora con la camiseta regiomontana, significa mucho en su plano personal.

“Representa mucho. Dos finales y dos títulos con esta camiseta es simbólico para mí, mi carrera y mi vida, especialmente por lo que viví en verano. He comentado poco del tema y me sigo poniendo nervioso cada vez que voy a un chequeo”, declaró.

Del mismo modo aseveró que la coronación en el Estadio Azteca es un extra, ya que pudo reveló que pudo estar ausente en caso de haber fichado por la Lazio de Serie A.

“Agradecido con Duilio, mis compañero y el club porque apostaron por mí, porque fueron por mí y sin firmar nada. Incluso estuvo cerca de caerse la negociación porque Lazio se interpuso y estuve tentado a irme para allá. Sé que puedo darle aún más al equipo”, declaró.

“Esto significa mucho por lo que representa América, por lo que significa el Azteca y pocos lo pueden entender. Hay mucho resentimiento por mi llegada a Rayados y pocos saben del tema”, añadió Miguel Layún.

