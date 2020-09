Miguel Layún revela que desea volver a la Premier League. Miguel Layún ha gozado de una larga y exitosa carrera en el futbol y pese a que ha conseguido campeonatos y disputar Copas del Mundo, el lateral de Monterrey reveló que aún tiene una cuenta pendiente. En entrevista con el diario británico ‘The Guardian’, el nacido en Córdoba, Veracruz recordó su paso por la Premier League con Watford y aceptó que no deseaba salir del balompié inglés, por lo que detalló que desea volver a esa Liga.

“No quería moverme en ese momento, así que fue extraño, muy difícil, pero también entiendo cómo funciona el fútbol. Tal vez en el futuro pueda volver a Inglaterra y convertir ese asunto pendiente en un asunto realizado”, expresó el defensor de la Pandilla.

