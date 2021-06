Miguel Layún revela que Chicharito desea regresar al Tri. Miguel Layún reveló que en una conversación que sostuvo con Javier Hernández, este le indicó que está ilusionado con regresar a la Selección Mexicana en algún punto. Asimismo, aseguró que el delantero del Galaxy de Los Ángeles rechazó estar vetado del Tri, tal como se ha especulado en los últimos meses.

“Yo he hablado con Javier y él no me ha externado que está vetado, porque creo que ya me lo hubiera compartido. Hemos hablado mucho y él incluso me ha externado las ganas que tiene, lo mucho que está trabajando por hacer las cosas bien en su club y por volver a la selección”, declaró Layún en entrevista con Fox Sports.

El nuevo jugador de América evitó entrar en la especulación sobre el motivo por el que Gerardo Martino no echa mano del Chicharito, a pesar de que no cuenta con un gran número de delanteros para suplir la ausencia de Raúl Jiménez.

“Si no tenemos la realidad nosotros, volvemos al tema, es especulación y es muy complicado entrar en ello, no vamos a llegar a nada; van a ser sólo puntos de vista distintos donde podemos debatir, pero no vamos a saber la verdad de la situación”, concluyó.

Javier Hernández fue convocado por última ocasión en septiembre de 2019. El delantero participó en la victoria de 3-0 de la Selección Mexicana ante Estados Unidos. Posterior a eso, los medios de comunicación revelaron una supuesta indisciplina del Chicharito, quien habría organizado una fiesta con algunos otros de sus compañeros en plena concentración.

