Miguel Layún revela apoyo incondicional de Miguel Herrera. Miguel Layún pasó de descender con los Tiburones Rojos a disputar un par de Copas del Mundo. En medio de todo eso, el originario de Córdoba, Veracruz fue blanco de duras críticas y burlas en la prensa nacional y en las redes sociales, sin embargo, el lateral derecho de Monterrey reveló que gracias al apoyo de su esposa y de Miguel Herrera, entrenador de América, logró superar esto y consolidar su carrera.

Miguel Layún confiesa que su esposa y Miguel ‘Piojo’ Herrera siempre han creído en él.#MiguelLayun l #Miguelherrera l #Futbol https://t.co/9p8iUpXP2C — TUDN USA (@TUDNUSA) June 8, 2020

“Mi esposa principalmente, sin duda (es quien más ha creído en mí). Hay personas como Miguel Herrera, que siempre ha creído en mí, que muchas veces yo tengo la sensación de que ha creído en mí más que yo en muchos momentos de mi vida”, expresó el defensor de los Rayados en entrevista con la cadena TUDN.

"MIGUEL HERRERA ha creído en mí más que yo en muchos momentos de mi vida. Yo viví con culpa negativa, pero pasó a ser CULPA POSITIVA cuando empecé a hacer las cosas bien, logré mis ÉXITOS y alcancé mis METAS. Todos son culpables de cosas positivas…" – MIGUEL LAYÚN | Versus pic.twitter.com/3ji9laqsSh — 𝙋𝙖𝙗𝙡𝙤 𝘼𝙜𝙧𝙚𝙙𝙖 (@pabloagreda7) June 8, 2020

Layún reiteró que gracias a su mujer ha conseguido grandes cosas en el futbol y reveló los mensajes que ha recibido de ella. “Mi esposa, siempre que le he dicho algo me dice ‘tú puedes’, no sé si es un chip motivador o ha creído mucho en mi”, añadió el veracruzano.

Por otra parte, Miguel Layún dio a conocer cómo surgió la idea de crear contenidos en la plataforma de Youtube. El ex jugador de Porto aseguró que busca expresarse e inspirar a las personas a que cumplan sus sueños a través de su canal “Culpables”.

“Fui entendiendo la dinámica con la gente, desde siempre he entendido que la carrera del futbolista tiene un final, pero creo que a veces no encontramos las maneras de expresar. Quería un contenido distinto y salió un canal de YouTube para poder inspirar y que se sientan identificados”, finalizó.

