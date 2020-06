Miguel Layún pierde el miedo a la pandemia de COVID-19. A menos de un mes del inicio del Apertura 2020, Miguel Layún, lateral de los Rayados de Monterrey, aseguró que existirá entre los jugadores de la Liga Mx el temor a contagiarse de COVID-19. Sin embargo, el veracruzano indicó que deben ser inteligentes y cuidarse, de manera que puedan regresar a las actividades.

"ES MOMENTO DE CUIDARNOS TODOS, DE SER INTELIGENTES, EL TEMOR SIEMPRE VA A ESTAR" #LUPenCasa Las palabras de Miguel Layún y 'Turco' Mohamed sobre la pandemia de COVID-19 "VAMOS A TENER QUE CONVIVIR MUCHO TIEMPO CON ESTE VIRUS, HAY QUE TENERLE RESPETO" pic.twitter.com/fdeFQUEF7O — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 28, 2020

Siempre estará el temor, porque hay infinidad de formas de contagio (…) siempre vamos a estar expuestos. Hay que ser inteligentes emocionalmente con lo que está sucediendo y podamos trabajar”, declaró el nacido en Córdoba en entrevista con ‘Fox Sports’.

Layún añadió que perdió un poco del medio que tenía a la pandemia de COVID-19 y de asistir a los entrenamientos de los Rayados. El defensor aseguró que la respuesta ante la contingencia fue mejor de lo que esperaba y reiteró su tranquilidad ante la reanudación de las actividades futbolísticas en México.

Miguel Layún pierde el miedo a la pandemia de COVID-19 y aseguró que es momento de cuidarse y regresar a las canchas

“La respuesta ha sido mejor que la que imaginaba, me siento tranquilo, no siento esa preocupación tan agobiante que sentía en casa 100% y me preocupaba ir a los entrenamientos. Parte de un tema de confianza, de entender que es momento de cuidarnos, de ser inteligentes en ese sentido”, agregó.

Previo al comienzo del Apertura 2020, el cual dará inicio el próximo 24 de julio, la Liga Mx organizará un certamen de pretemporada llamado ‘Torneo de Verano’. Esta competencia contará con la presencia de ocho clubes, Monterrey no fue invitado, que jugarán en Guadalajara, Jalisco y la Ciudad de México sus compromisos.

