Miguel Layún mete las manos al fuego por Oribe Peralta.

Miguel Layún, jugador de Rayados de Monterrey, opinó en Línea de 4, de TUDN, acerca de un tema que generó controversia a lo largo de la semana tras el Clásico Nacional y señaló que su vergüenza deportiva es distinta a la que mostraron varios jugadores de Chivas frente a los del América, pero respetó las formas de cada uno y defendió a Oribe Peralta.

“Meto las manos al fuego por Oribe. Hay gente que no va a entender porque conociendo a Oribe se ha preparado una manera distinta en la parte emocional, intelectual, es alguien que quiere transmitir que la vida se puede vivir de manera distinta, pero hay gente que la pasa fatal”.

Varios jugadores del Rebaño intercambiaron playeras tras el silbatazo final y conversaron de forma sonriente tras perder 1-0 en el Azteca, lo que generó molestia en muchos, pues sienten que no era ni el momento ni el lugar para hacerlo.

Ante ello, Oribe Peralta lanzó un mensaje en redes sociales donde dijo que se debe fomentar la unión y el respeto luego de las críticas recibidas por la imagen dada en la cancha del Estadio Azteca.

Sobre cómo reaccionaría tras perder un Clásico, Miguel Layún admitió ser “muy calentón”, pero se negó a señalar cuál sería el comportamiento correcto o incorrecto ante dicha situación, pues cada uno reacciona distinto.

“Me pongo en la balanza de ambas partes, me pongo en el sentimiento del aficionado y lo que duele perder un Clásico. Lo comparto, lo entiendo, lo viví. Pero entiendo muchas otras cosas que se olvida. Si bien es cierto que ante los ojos de mucha gente pudo ser una decisión no muy atinada. No debe caer esa perspectiva de un linchamiento contra los jugadores.

“Mis duelos los vivo de una manera distinta, pero no puedo esperar a que la persona de a lado reaccione de la misma manera. No puedo compartir que pudo a algunos no gustar y se levantaran en armas de una manera tan radical como se hizo porque se buscó despedazar a los jugadores y eso me parece absurdo.

Miguel Layún mete las manos al fuego por Oribe Peralta.

“Soy muy calentón, no voy a juzgar a alguien. Soy calentón y me quiero matar yo, cuando cometo un error, me miento madres, le pego a la pared. Y sin mis frustraciones y no es la manera correcta pero soy sumamente pasional y a veces me desbordo”. Recalcó Miguel Layún en Línea de 4, de TUDN.

Síguenos en Twitter @ElDictamen