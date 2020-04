Miguel Layún expresa su solidaridad con jugadores del Ascenso Mx. En un video que compartió en sus redes sociales, Miguel Layún, jugador de Monterrey, externó su apoyo para todos los elementos del Ascenso Mx por la desaparición de esta categoría. El nacido en Córdoba, Veracruz dio a conocer que se pondrá a disposición de los afectados para brindar su respaldo en este duro momento de incertidumbre laboral.

El defensor de los Rayados mencionó que habló con el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolista Profesionales (AMFpro), Álvaro Ortiz, para dar a conocer que estará al “pie del cañón” con los jugadores de la ahora extinta división de plata.

“Este mensaje es para los compañeros de la Liga de Ascenso, para los que no me conocen, decirles que estoy con ustedes, que cuentan conmigo para lo que sea, Álvaro Ortiz y la gente que me conoce saben que siempre estoy al pie del cañón para apoyar y para ayudar en lo que se necesite”, expresó en el video.

Miguel Layún expresa su solidaridad con jugadores del Ascenso Mx y lamenta la desaparición de esta categoría

Asimismo, Miguel Layún reveló que se había mantenido al margen del tema debido a su desconocimiento del mismo. Sin embargo, una vez que conoció la implicación de la desaparición de esta categoría de voz de Álvaro Ortiz, decidió mostrar su empatía por la situación.

Mi apoyo para todas las personas que están sufriendo con esta muy mala decisión de @LigaBBVAMX @AscensoBBVAMX pero sobre todo a mi hermano @alexvelag11 💪🏽 pic.twitter.com/gQjXrkiuUr — carlos vela (@11carlosV) April 17, 2020

“Me había mantenido muy al margen porque tenía nulo conocimiento del tema, ya con Álvaro me empape un poquito más de información, también platiqué con algunos compañeros de la Liga de Ascenso y decirles que sin duda entiendo que es una situación difícil, me duele por ustedes y sus familias, a reiterarles que estoy con ustedes para lo que se necesite, entendiendo que no era el mejor momento para tomar la decisión con todo lo que está sucediendo”, agregó.

Tengo amigos en esa categoría y no me gustaría estar en su lugar. Si puedo ayudar en algo, cuenten conmigo hermanos ! @AscensoBBVAMX 👊🏻 #TodosSomosAscenso pic.twitter.com/A7antttcMu — Héctor Herrera (@HHerreramex) April 17, 2020

Además de Layún, Carlos Vela y Héctor Herrera lamentaron lo sucedido con el Ascenso Mx y dieron a conocer sus muestras de solidaridad con sus compañeros de profesión en sus respectivas redes sociales.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.