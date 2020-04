Miguel Layún coquetea con equipo de la MLS. La MLS dio un golpe en la mesa previo al comienzo de su temporada 2020 al firmar a varios jugadores de la Liga Mx. Al percatarse de todas estas transferencias, un jugador de Monterrey alzó la mano y expresó su deseo de seguir los pasos de su Rodolfo Pizarro y declaró que desearía jugar en Inter de Miami.

Miguel Layún no oculta el interés de jugar algún día en la MLS, concretamente en el equipo de David Beckham ⚽👀https://t.co/WEULmhk8IB — AS México (@ASMexico) April 10, 2020

A través de una transmisión en su cuenta de Instagram, Miguel Layún reveló que le atrae la idea de jugar en Miami porque desea conocer a David Beckham, uno de los dueños del club, de quien se considera un fan.

ES SU FAN 🤩🇺🇲 “Me gustaría jugar en el Inter de Miami porque está David Beckham y para mí, que soy su fan, me gustaría conocerlo y poder compartir con él”. 🔊 Miguel Layún en una transmisión con su coach de performance. pic.twitter.com/jyv54lUNXh — Deportes Total 🇲🇽 (desde 🏘️) (@DeportesTotal8) April 10, 2020

“Me gustaría jugar en el Inter Miami porque está David Beckham y para mí, que soy su fan, me gustaría conocerlo y poder compartir con él”, afirmó el jugador de los Rayados de Monterrey.

Miguel Layún coquetea con equipo de la MLS y desea seguir los pasos de Rodolfo Pizarro

Asimismo, el defensor externó que aún no piensa en el retiro y dijo desconocer lo que hará una vez que cuelgue los botines, por lo que señaló que se ha estresado.

Tremenda dupla de mexicanos que tendría 🤜🇲🇽🤛https://t.co/mFHNqt5a0X — MedioTiempo (@mediotiempo) April 10, 2020

“Me entró pavor pensar en el retiro y no por otra cosa, a final de cuentas entiendo que todos son ciclos, tengo 31, voy para 32 años, estoy en la recta final de mi carrera, he disfrutado mucho mi carrera, pero no tengo claro qué voy a hacer y siempre he sido una persona cuadrada con eso, siempre tengo en mente a donde quiero ir y eso me generó estrés”, añadió.

Un jugador de la Liga MX habló de jugar en la MLS ⚽🇺🇸https://t.co/5EoWmiOYUU — AS USA (@US_diarioas) April 10, 2020

Por último, el jugador nacido en Córdoba, Veracruz comentó que su deseo es retirarse con la playera de Monterrey o América, pero no garantizo que este vaya a ser el caso.

Layún quiere jugar con Pizarro en el equipo de Beckham 😳 ⚽#MLSxESPN 🇺🇸https://t.co/Ks933I4NjQ — Futbol Picante (@futpicante) April 10, 2020

“Me gustaría retirarme en Monterrey o América, son los únicos lugares que quiero soñar que me voy a retirar, pero no sé, igual la vida igual me lleva a otro lugar”, concluyó.

