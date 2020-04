Miguel Layún busca regresar a la Selección Nacional. Después de la polémica fiesta que organizaron los seleccionados nacionales mexicanos en Nueva York en plena fecha FIFA a finales de 2019, algunos de ellos ya no han sido llamados de nueva cuenta por Gerardo Martino, entrenador de México. Sin embargo, uno de los villanos de esa velada no cierra las puertas a retornar al Tri.

En entrevista con TUDN, Miguel Layún, defensor de Monterrey, declaro que espera poder ser tomado en cuenta para futuras convocatorias, empero, expresó que no será decisión suya que esto ocurra. El veracruzano confirmó que cualquier diferencia que lo mantenía fuera del equipo ya se “resolvió”.

Miguel Layún aseguró que ya se resolvieron los problemas al interior de la Selección Mexicana 🇲🇽https://t.co/wsdH8uW7jx — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 28, 2020

“No sé si voy a regresar o no, yo no soy el entrenador. Estoy abierto; algunas cosas que pasaron se han hablado. Creo que se ha resuelto en gran medida lo que me hacía pensar en no volver a la Selección. Eso me ha permitido liberar muchas cosas de la cabeza”, declaró el lateral del actual campeón de la Liga Mx.

El nacido en Córdoba, Veracruz indicó que hasta el momento nadie le ha expresado que no vaya a ser contemplado para la Selección Nacional a futuro y mostró su deseo de competir por un puesto en la escuadra nacional. El integrante de los Rayados hizo hincapié que vive un buen momento en la actualidad.

EXCLUSIVA: Miguel Layún abre la puerta a volver a selección mexicana#MiguelLayun I #Mexico I #Exclusiva https://t.co/dfvr5Ked0V — TUDN USA (@TUDNUSA) April 28, 2020

“Me doy cuenta de que físicamente puedo mantenerme en un nivel que me permita competir y mientras eso pase, estaré dispuesto, a no ser que en el inter pase algo que me haga valorar quedarme fuera. Mientras todos podamos competir, no veo porqué tengamos que cerrar la puerta a estar, futbolísticamente hablando”, concluyó.

