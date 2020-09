Miguel Layún asegura que es muy malo como lateral derecho. Miguel Layún confesó en una entrevista con el Youtuber ‘El Escorpión Dorado’ que no se encuentra cómodo en la posición en la que juega con Monterrey. El defensor aseguró que se siente “más pendejo” al desempeñarse como lateral por derecha, pese a que no es zurdo, tras estar durante varios años en la banda izquierda.

“Me pusieron a jugar de lateral derecho que para mí es la peor posición que puedo jugar, no más no se me da, parece que me voltean el pinche mundo, no sé por qué, yo estaba jugando de lateral derecho en Monterrey y como se los he dicho, siento que me voltean el pinche planeta y si de por sí estoy pendejo, pues más pendejo me veo”, expresó en la amena plática el seleccionado nacional por México.

En esa misma conversación, el nacido en Córdoba, Veracruz recordó cuando enfrentó a Neymar en la Copa del Mundo de 2018 y reveló que le cayó “gordo” por los aspavientos que realiza en la cancha. El jugador de los Rayados calificó de “llorón” al brasileño y pidió revisar la falta que cometió al estrella del PSG durante el partido de los octavos de final de Rusia 2018, en donde Ney exageró la jugada.

“Todo mundo me pregunta, es bien pesado en la cancha, en la cancha me cae gordo. Como es llorón, apenas lo toqué y se revolcó. Vean la jugada (cuando lo levantó), me metió un pisotón y nadie dijo nada porque no me tiré, pendejo yo que no me tiro”, añadió.

Miguel Layún regresó en 2019 al futbol mexicano tras un periodo de cuatro añis en el futbol Europeo. Desde su regreso, el defensor ha ganado una Liga Mx y una Liga de Campeones de la Concacaf con los Rayados.

