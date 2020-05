Miguel Herrera y América no han planeado fichajes para el Apertura 2020. La pandemia de COVID-19 no solo afectó la continuidad del Clausura 2020, sino que también interrumpió los planes de los clubes de la Liga Mx, quienes no han podido comenzar a visualizar sus posibles refuerzos para el próximo torneo.

En entrevista para 90 minutos, Miguel Herrera reveló que, debido a la contingencia sanitaria por la que atraviesa México, no ha podido platicar con la directiva de América sobre la planeación del Apertura 2020. Sin embargo, aseguró que cuenta con un equipo “basto” para enfrentar cualquier escenario futuro.

“Por ahora no, desafortunadamente se paró en la fecha 10 el fútbol mexicano. Yo siempre me junto con la directiva alrededor de la fecha 12 o 13 para planear lo que sigue, prospectos para seguir en el equipo, quiénes ya no entran en planes y empezamos a buscar darle la fortaleza que queremos al equipo. No hemos llegado a esa fecha, tenemos un equipo muy basto y completo”, declaró el Piojo.

Herrera señaló que las Águilas cuentan con una gran cantidad de futbolistas extranjeros en el club, por lo que deberán liberar una plaza para el Apertura 2020, certamen en el que solamente se podrán inscribir 11 jugadores foráneos por franquicia. Pese a esto, el director técnico de los Azulcremas mencionó que hay cosas más importantes dentro de su equipo en este momento que resolver esta situación.

“Tenemos 12 extranjeros y el siguiente torneo sólo podemos contar con 11, entonces dependemos de que uno quede fuera. Todavía no nos sentamos con la directiva, ahora hay otras cosas que pensar dentro del club”, añadió.

Por último, el Piojo vaticinó que gracias a la crisis financiera que impera en el mundo, desatada por la pandemia de coronavirus, los fichajes en el futbol tendrán un decrecimiento en relación a algunos meses.

“Hoy sin duda alguna, el que quiera negociar a un jugador va a tener que pensar que éste ya no cuesta lo que le costó antes o lo que pensaba que costaba. Siempre va a estar el jugador fuera de serie que todos los clubes quieran, pero sin duda alguna van a bajar los costos de transferencia que se manejaban anteriormente”, finalizó.

