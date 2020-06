Miguel Herrera vuelve a criticar a Juan Carlos Osorio. Miguel Herrera regresó a la carga contra Juan Carlos Osorio y reiteró que a los futbolistas mexicanos no les falta “corazón”. El director técnico de América indicó que a la Selección Mexicana que participó en Rusia 2018 tampoco carecía de mentalidad y volvió a señalar que el colombiano se equivocó en sus declaraciones de hace algunas semanas.

Miguel Herrera no opina igual que Juan Carlos Osorio 🇲🇽 "Corazón nos sobra", dice el Piojo https://t.co/xBHSlepP8b — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 12, 2020

“Corazón nos sobra y eso nadie nos lo puede decir. Podemos tener distracciones o equivocarnos, pero jugamos de tú a tú a cualquier equipo con determinación y con mentalidad. Si (Osorio) no encontró respuesta en los jugadores, entonces la impones tú, esa es tu capacidad como técnico. A esta Selección no le faltaba mentalidad ni corazón”, expresó el Piojo en plática con el Centro de Innovación Tecnológica (CITEC).

Miguel Herrera vuelve a criticar a Juan Carlos Osorio y asegura que el colombiano pone pretextos por la eliminación ante Brasil

Herrera comentó que Osorio dio pretextos por la eliminación de México en octavos de final de la pasada Copa del Mundo ante Brasil y recordó que los elementos con los que contó el sudamericano anteriormente habían vencido a la Verdeamarelha.

¡El 'Piojo' Herrera le CONTESTA a Juan Carlos Osorio! 🤯💥 El entrenador del América se enojó. 😱https://t.co/t4C3W4cyyr — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 11, 2020

“Da coraje que alguien diga que México no juega bien contra Brasil, o que no haya respuesta de los mexicanos contra Brasil; lo digo por el profe (Juan Carlos) Osorio, que se equivocó rotundamente. Esta misma Selección la tuvo el Flaco (Luis Fernando Tena) en Juegos Olímpicos y yo la tuve en 2014. Fueron los mismos jugadores salvo tres o cuatro. Entonces no puedes decir que estos jugadores que le ganaron una medalla Olímpica a Brasil y le empataron en su Mundial (2014), para el siguiente Mundial hayan tenido miedo y no hayan contestado. No pongas pretextos, por eso molesta”, añadió el técnico de América.

